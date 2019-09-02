Шейлин Вудли сыграет с Робертом Де Ниро и Шайей ЛаБафом в криминальной драме

Актриса исполнит непростую роль в этом фильме

Шейлин Вудли Фото: Getty Images

Актриса Шейлин Вудли, которая сыграла во втором сезоне сериала "Большая маленькая ложь", присоединилась к Шайе ЛаБафу и Роберту Де Ниро в криминальной драме "После изгнания" (After Exile), сообщает Deadline.

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Фильм расскажет историю Майка Делани (ЛаБаф), который после освобождения из тюрьмы за убийство невинного человека во время ограбления возвращается в свою прежнюю жизнь. Со своим отцом он намерен вытянуть младшего брата из мира преступности и наркотиков.

Отца Майка Теда Делани,бывшего преступника, который потерял свою жену много лет назад и теперь страдает от алкоголизма и чувства вины, сыграет Роберт Де Ниро.

Вудли сыграет Дану, женщину, которая выросла с Майком Делани и чьи непростые отношения с ним ведут к наркотикам и депрессии. После освобождения Майка из тюрьмы Дана пытается разжечь их отношения, перебираясь к Майку и его отцу. Джошуа Майкл Стерн ("Джобс") поставит картину по сценарию Энтони Торна и Майкла Тово. Последний написал историю, основанную на реальных событиях из его жизни.

Съемки начнутся осенью в Филадельфии, о дате выхода картины не сообщается.

Напомним, ранее Шейлин Вудли появилась на публике со своим новым бойфрендом Беном Волаволой. Это был первый совместный выход пары, ведь ранее актриса не появлялась в компании Бена на официальных мероприятиях.

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