Шутка над Vanity Fair: журнал GQ представил обложку со знаменитостями с лишними руками и ногами

Оказывается журнал подшутил над Vanity Fair, когда те разместили обложку с лишними руками

Обложка журнала GQ

Недавно журнал GQ выпустил новый номер, на обложке которого снялись актрисы Кейт МакКинон, Исса Рей и Сара Сильверман. Но на фото можно найти лишние руки и ноги.

Естественно, в сети сначала подумали, что это ошибка ретушеров, и начали высмеивать авторов обложки.

Обложка журнала GQ

Оказалось, такое фото поместили специально: так они пошутили над недавней обложкой Vanity Fair, где у Риз Уизерспун появилась третья нога, а у Опры Уинфри — лишняя рука.

Обложка журнала Vanity Fair

Над этой ситуацией многие посмеялись в сети, даже сами героини обложки:

"Ну что ж, кажется, теперь все узнают… У меня три ноги. Надеюсь, вы сможете принять меня такой, какая я есть", — писала Риз Уизерспун в Twitter.

Напомним, журнал Vanity Fair выпустил традиционную звездную обложку – "Голливудское портфолио". Такую подборку снимков журнал делает в преддверии вручения кинопремии "Оскар".