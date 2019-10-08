Сигурни Уивер – 70: Топ-5 ролей несравненной актрисы

Прорывом в кинокарьере для Сигурни стала роль в фильме "Чужой"

Сигурни Уивер Фото: Getty Images

Сегодня, 8 октября, знаменитая голливудская актриса Сигурни Уивер, которая ранее рассказала о продолжении фильма "Аватар", празднует свой день рождения. Звезде исполняется 70 лет! Прорывом в кинокарьере для Сигурни стала роль в фильме "Чужой".

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Чтобы отпраздновать день рождения вместе с Сигурни Уивер, мы вспоминаем самые яркие роли актрисы в кино.

"Чужой", 1979

Сигурни Уивер сыграла главную роль – лейтенанта Эллен Рипли. Кто видел этот фильм – уже его не забудет, и не только из-за инопланетных монстров, но и из-за игры Сигурни. По сюжету, в далеком будущем грузовой космический корабль, который летит на Землю, перехватывает исходящий с неизвестной планеты неопознанный сигнал. Экипаж принимает решение совершить посадку и разобраться, в чем дело. Оказавшись на планете, астронавты повсюду обнаруживают неопознанные предметы, по виду напоминающие гигантские коконы.

"Гориллы в тумане", 1988

Фильм основан на трудах зоолога Дайан Фосси и статье Гарольда Хэйса. Сигурни Уивер сыграла американку Дайан Фосси, которая почти двадцать лет прожила в Центральной Африке, изучая исчезающий вид горных горилл. В 1985 году она была убита при таинственных обстоятельствах на своей исследовательской станции. В фильме рассказывается о ее любви к фотографу из журнала National Geographic и о ее борьбе за сохранение редкого вида животных. Роль принесла номинацию на "Оскар".

"Деловая девушка", 1988

Актриса сыграла роль Кэтрин Паркер – деловую женщину. По сюжету, после скандального увольнения Тэсс МакГилл получает место секретаря у Кэтрин Паркер, которая поощряет Тэсс делиться любыми разумными идеями, якобы с целью помочь ей выбиться в люди.

"Аватар", 2009

В фильме Сигурни сыграла одну из главных ролей – доктора Грэйс Огустин, главу программы "Аватар". По сюжету, Джейк Салли – бывший морской пехотинец, прикованный к инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе по-прежнему остается воином. Он получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса.

"Снова ты", 2010

Фильм начинается в 2002 году. Марни – ученица в старших классах, она носит очки и брекеты. Марни ненавидит школу из-за того, что там над ней издевается группа крутых девушек под предводительством Джей-Джей, которая не гнушается издевательствами и в отношении остальных учеников. Спустя 8 лет, в 2010 году, Марни является успешным работником по связям с общественностью, и после одного из выступлений перед начинающими сотрудниками её переводят в Нью-Йорк вице-президентом в PR-компанию. Сигурни сыграла мамочку.

Напомним, Ридли Скотт не исключает появления Эллен Рипли в одном из последующих фильмов, посвященных вселенной ксеноморфов. Так как все его проекты из этой серии являются приквелами фильма "Чужой", то образ Рипли придется создавать с помощью передовых компьютерных технологий.

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