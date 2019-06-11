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Сигурни Уивер и Билл Мюррей сыграют в "Охотниках за привидениями 3"

Актриса призналась, что вернется к своей роли

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:09
"Охотники за привидениями"
"Охотники за привидениями"
Фото: YouTube

Как известно, культовый фильм "Охотники за привидениями" переснимут и на широкие экраны выйдет третья и даже известна дата премьеры киноленты. 

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Режиссером картины выступает Джейсон Райтман – сын создателя оригинального фильма 1984 года. Новая лента станет продолжением оригинальных "Охотников за привидениями". Теперь же актриса Сигурни Уивер подтвердила, что вернется к образу Даны Баррет в третьей части фильма. В рассказала сама актриса в интервью изданию Parade, она присоединится к Биллу Мюррею и Дэну Эйкройду в продолжении "Охотников за привидениями".

"Будет невероятно круто снова поработать с парнями!", – заявила звезда. Хотя сюжет картины остается в секрете, студия Sony обозначила, что поклонники увидят не очередную перезагрузку, а прямое продолжение дилогии Айвена Райтмана. Учитывая опыт режиссера и возвращение знакомых героев, можно надеяться, что лента получится достойной оригинальных фильмов франшизы.

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Отметим, что первые "Охотники за привидениями" вышли на экран в 1984 году. В США фильм стал настоящим хитом и получил продолжение в виде полнометражного фильма и анимационных сериалов. В 2016 году студия Sony выпустила перезагрузку с женским актерским составом.

Напомним, в сети появился первый тизер нового проекта "Охотники за привидениями". В третьем фильме точно вернется их культовая машина, на которой храбрая четверка отправлялась на вызовы, чтобы ловить привидений.

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Источник: Сегодня
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