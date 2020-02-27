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"Сильно": MONATIK представил новый клип, снятый известным клипмейкером Таню Муиньо

Главной героиней нового клипа стала украинская модель Анна Шуть

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:50

Украинский певец MONATIK, который побывал на British Awards-2020, представил новую видеоработу на свой лирический хит "Сильно".

Главной героиней нового клипа стала украинская модель Анна Шуть, которая за время своей карьеры успела сняться в рекламе таких брендов, как Cartier, а также появиться на страницах ведущих мировых глянцев, включая французский Madame Figaro, немецкий Vogue и индийский Harper’s Bazaar.

INSTAGRAM

А вот режиссером клипа выступила украинский клипмейкер Таню Муиньо, которая недавно сняла клип для группы "Время и Стекло".

На своей странице в Instagram Таню рассказала о сложностях съемок: "Какая долгожданная работа. Как много людей и времени было задействовано, спасибо всей команде 3 месяца работы и мы готовы поделиться с вами СИЛЬНО красивой работой. Монатик — всегда вдохновляешь новыми творениями, бесконечно доверяешь и готов пойти на любые эксперименты — обожаю и очень люблю. Ребята из massa +, CG + Art Direction — спасибо, что решили посотрудничать и сотворили такую красоту, 2 месяца ежедневной работы. Наша героиня бесстрашная Анна — прыгать столько раз с 25 метровой высоты с таким спокойным и умиротворенным лицом, ты наш герой, как и 20 бесстрашных каскадеров", — написала она.

Напомним, ранее MONATIK выпустил ЕР "Мріяти не шкідливо".

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