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Сильвестр Сталлоне снимет сериал по боевику "Кобра"

Актер и режиссер пообещал зрелищное шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:44
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Фото: Getty Images

Актер Сильвестр Сталлоне не теряет времени и продолжает возвращать на экран своих культовых персонажей. Сразу же за Рокки Бальбоа и Джоном Рэмбо, кстати, о котором он часто пишет в своем микроблоге, возвращается Марион Кобретти из боевика 1986 года выпуска "Кобра", сообщает Deadline.

Смотрите видео о том, что Сильвестра Сталлоне обвинили в изнасиловании:

Стоит отметить, что "Кобра" – это экранизация романа Паулы Гослинг, который рассказывает о криминальной Америке, кишащей бандами и головорезами. Когда при захвате бандой лос-анджелесского супермаркета погибает подросток, полиция призывает на помощь профессионального ликвидатора преступников Мариона Кобретти по прозвищу "Кобра", который не тащит злодеев в суд, а убивает на месте.

По словам самого Сталлоне, "Кобра" вернется в формате сериала для одного из потоковых сервисов. Но никаких других подробностей актер и продюсер пока не сообщил.

Напомним, Сильвестр Сталлоне официально подтвердил свое участие в четвертой части фильма "Неудержимые". Съемки сиквела начнутся уже в конце лета, а выход запланирован на 2019-й год. Также Сталлоне снимет фильм о чернокожем боксере Джеке Джонсоне.

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Источник: Сегодня
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