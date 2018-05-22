Сильвестр Сталлоне сыграет в четвертой части "Неудержимых"

В прошлом году Сталлоне заявил, что не будет сниматься в фильме

Сильвестр Сталлоне. Фото: Getty

Известный голливудский актер Сильвестр Сталлоне, который недавно восхитил поклонников подтянутым телом, официально подтвердил свое участие в четвертом части фильма "Неудержимые". Съемки сиквела начнутся уже в конце лета, а выход запланирован на 2019 год.

Еще в 2017 стало известно о разногласиях актера с продюсером Ави Лернером по поводу режиссера картины, сценария и компании, которая будет заниматься спецэффектами. Слай был настолько принципиален, что даже отказался от 20-миллионного гонорара.

Позже Лернер заявил, что фильм может выйти, но уже без Сталлоне, который был соавтором сценариев всех трех "Неудержимых" и сам поставил первую часть картины.

Вместе со Сталлоне в четвертых "Неудержимых" снимутся Арнольд Шварценеггер, Джейсон Стэтхем и Дольф Лундгрен. А вот Уэсли Снайпс и Джет Ли пока не подтвердили своего участия. Также, до сих пор неизвестно, кто выступит режиссером.

Напомним, Сильвестр Сталлоне, который замешан в секс-скандале, снова готов сыграть в пятой части фильма "Рэмбо".