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Сильвестр Сталлоне сыграет в суперзлодейском фильме "Отряд самоубийц"

Сегодня, 09:38

Об этом сообщил сценарист картины Джеймс Гаан

74-летний Сильвестр Сталлоне исполнит одну из ролей в новом "Отряде самоубийц". Об этом на своей странице в Instagram сообщил режиссер Джеймс Ганн.

"Мне всегда нравилось работать с моим другом Сильвестром Сталлоне, и наша сегодняшняя работа над "Отрядом самоубийц" не стала исключением", – написал Ганн в соцсети, опубликовав селфи со звездой боевиков.

Джеймс Ганн и Сильвестр Сталлоне
Фото: instagram.com/jamesgunn

Какая именно роль досталась Сталлоне – не уточняется. Известно, что Джеймс Ганн завершил съемки картины в феврале, из этого выходит, что звезда "Рокки" участвует в досъемках либо озвучивает одного из персонажей фильма.

Ранее Сталлоне уже работал с Ганном над сиквелом "Стражей Галактики", где сыграл Стакара Огорда, бывшего лидера опустошителей.

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"Отряд самоубийц: Миссия навылет" – это сиквел фильма 2016 года, где снялись Уилл Смитт, Джаред Лето, Марго Робби, Юэль Киннаман, Кара Делевинь и другие. Во второй части появятся знакомые зрителю персонажи, а также новые, которых сыграют Натан Филлион, Идрис Эльба и Джон Сина.

Премьера второго "Отряда самоубийц" ожидается летом 2021 года.

Ранее мы вспоминали самые крутые фильмы с участием Сильвестра Сталлоне.

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