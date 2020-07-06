Сильвестру Сталлоне – 74! Самые крутые фильмы с участием актера

Лучшие роли одного из самых трудолюбивых звездных актеров Голливуда

Сегодня отмечает свой день рождения "звезда" мирового кинематографа, обладатель многих кинонаград и кинопремий, талантливый американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер – Сильвестр Сталлоне. Актеру исполняется 74 года!

За свою кинокарьеру Сталлоне снялся более чем в 50 фильмах и является одним из самых трудолюбивых звездных актеров Голливуда, ведь он также пишет сценарии, продюсирует и снимает фильмы. Актер был номинирован на премию "Золотой глобус" за роль Рокки Бальбоа в первом фильме и стал лауреатом за роль в седьмом фильме этой же серии. И хотя Сталлоне был три раза номинирован на премию "Оскар" за роль Рокки Бальбоа, а также за написание сценария, заветную статуэтку он пока не получил. Однако, он является счастливым обладателем премий "Сатурн", "Сезар" и Critics Choise Movie Awards, а также одним из самых популярных и влиятельных среди знаменитостей Голливуда.

По последним киноработам Сильвестра Сталлоне можно сделать вывод, что он не собирается на отдых. Актёр в прекрасной физической форме, регулярно посещает тренировки, и, надеемся, обдумывает новые проекты, которые его поклонники ждут с нетерпением. Тем более, что на июнь 2021 года запланирован выход фантастической драмы режиссёра Джулиуса Эйвери "Самаритянин".

Сильвестр Сталлоне Фото: Getty Images

Рокки

Фильм вышел на экраны в 1976 году и привел к успеху в актёрской карьере Сталлоне, принёс ему мировую известность, получил номинацию на премию "Оскар", приз в категориях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура" и "Лучший монтаж". Сам Сталлоне получил номинацию на "Оскар" за роль Рокки Бальбоа. Фильм рассказывает историю боксёра-неудачника, который работает изо дня в день коллектором и дерется в клубах низкого уровня за мизерные гонорары. Его тренер считает его бестолковым боксёром, а многие просто насмехаются над ним. К тому же Рокки влюблён в Адриану Пеннино, очень застенчивую девушку, за которой он успешно ухаживает. Но однажды боксёр-тяжеловес, чемпион мира наугад выбирает Рокки как оппонента для раунда. С этого момента Рокки понимает, что он не бесполезен, что перед ним достойный соперник и у него есть шанс доказать, что он достоин уважения.

Крид ІІ

Аполло Крид – профессиональный боксёр, тренер, предприниматель. Он друг и оппонент Рокки Бальбоа, отец Адониса Крида. По сюжету фильма Адонис недавно стал чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе и тренируется под руководством легендарного Рокки. У него есть любимая девушка Бьянка, с которой он хочет создать семью, делает ей предложение и скоро станет отцом. Но возвращается его заклятый противник и враг всей его семьи – бывший советский чемпион Иван Драго, который тридцать три года назад убил на ринге его отца. Немного спустя после трагедии с отцом Адониса, Рокки поквитался за отца Крида, и нанёс такое поражение Ивану, что разрушил его карьеру. Но, у Ивана есть сын Виктор, тоже боксёр, руками которого чемпион хочет отомстить. Адонис соглашается выступить на ринге под громким названием "Адонис против Драго".

Неудержимые

Отряд элитных наёмников "Неудержимые" выполняет самые разнообразные задания. Им доверяют свержение диктаторов, спасение заложников… Однажды некто по имени "Храм" нанимает их для ликвидации генерала Гарзы, который правит небольшим латиноамериканским островом Вилена. Когда неудержимые прибывают с разведывательной целью, они понимают, что мишень не генерал, а бывший сотрудник ЦРУ Джеймс Монро, который руководит производством наркотиков на острове.

Фильм "Неудержимые" режиссёра Ави Лернера с Сильвестром Сталоне в главной роли стал настолько популярен, что создатели решили снимать продолжение. В настоящее время планируют снять ещё один фильм в качестве спин-оффа "Неудержимых". Создана эта серия фильмов как дань уважения к блокбастерам среди боевиков.

Забойный реванш

Героев спортивной комедии Генри Шарпа по прозвищу "Бритва" (Сильвестр Сталлоне) и Билли Макдоннена, по прозвищу "Малыш" (Роберт Де Ниро), двух старых соперников, уговаривают вернуться на ринг. Это должна быть юбилейная финальная битва, спустя тридцать лет после их последнего поединка. Но соперники они не только по рингу, а и по любовному фронту. Обоим уже за шестьдесят, а вот боевой дух, как у молодых.

Кобра

Действие боевика разворачивается в Лос-Анджелесе, где ежегодно лишь растет количество преступлений. Полиция не может справиться со злодеями, которые становятся все более беспощадными. Когда дело совсем выходит из-под контроля и во время захвата супермаркета гибнет мальчик, детектив Монт приказывает вызвать профессионала в ликвидации преступников, лейтенанта Мариона Кобретти, по прозвищу Кобра. Ему поручают разобраться в череде загадочных убийств женщин и детей, и Кобра приступает к расследованию со своим напарником.

Ранее мы рассказали, что известно о сюжете и актерском составе четвертого сезона сериала "Корона", выход которого с нетерпением ждут киноманы со всего мира.

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