Симба, Нала и Рафики на новых кадрах ремейка "Короля Льва"
Перезагрузка легендарного диснеевского мультфильма выйдет на экраны уже летом 2019 года
Новый мультфильм студии Disney "Король Лев" по-новому покоряет сердца поклонников Симбы. Недавно в сети появился трейлер новой картины, который показал уже знакомых героев истории. Теперь же журнал Entertainment Weekly опубликовал новые кадры ремейка мультфильма "Король Лев".
На кадрах мы видим Симбу, Шрама, Тимона и Пумбу, Налу, Муфасу и обезьяну Рафики. Режиссером фильма стал Джон Фавро, который ранее переснял "Книгу джунглей". Над саундтреком ремейка работали Элтон Джон, Тим Райс и Бейонсе.
Персонажей озвучат Бейонсе (львица Нала), Дональд Гловер (Симба), Чиветел Эджиофор (Шрам). Отца Симбы Муфасу озвучит актер Джеймс Эрл Джонс, давший голос тому же персонажу в оригинальном мультфильме.
Картина выйдет в украинский прокат 18 июля 2019 года.
Напомним, еще в одном трейлере мультфильма "Король Лев" создатели показали дядю Симбы Шрама, главного льва Муфаса, который учит юного Симбу законам выживания и других персонажей. Также в трейлере показана сцена с изгнанием Шрамом Симбы из родных краев.
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