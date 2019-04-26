Симба, Нала и Рафики на новых кадрах ремейка "Короля Льва"

Перезагрузка легендарного диснеевского мультфильма выйдет на экраны уже летом 2019 года

Новый "Король Лев" Фото: instagram.com/entertainmentweekly

Новый мультфильм студии Disney "Король Лев" по-новому покоряет сердца поклонников Симбы. Недавно в сети появился трейлер новой картины, который показал уже знакомых героев истории. Теперь же журнал Entertainment Weekly опубликовал новые кадры ремейка мультфильма "Король Лев".

На кадрах мы видим Симбу, Шрама, Тимона и Пумбу, Налу, Муфасу и обезьяну Рафики. Режиссером фильма стал Джон Фавро, который ранее переснял "Книгу джунглей". Над саундтреком ремейка работали Элтон Джон, Тим Райс и Бейонсе.

Персонажей озвучат Бейонсе (львица Нала), Дональд Гловер (Симба), Чиветел Эджиофор (Шрам). Отца Симбы Муфасу озвучит актер Джеймс Эрл Джонс, давший голос тому же персонажу в оригинальном мультфильме.

Новый "Король Лев" Фото: instagram.com/entertainmentweekly Новый "Король Лев" Фото: instagram.com/entertainmentweekly Новый "Король Лев" Фото: instagram.com/entertainmentweekly Новый "Король Лев" Фото: instagram.com/entertainmentweekly Новый "Король Лев" Фото: instagram.com/entertainmentweekly Новый "Король Лев" Фото: instagram.com/entertainmentweekly Новый "Король Лев" Фото: instagram.com/entertainmentweekly 1/7

Картина выйдет в украинский прокат 18 июля 2019 года.

Напомним, еще в одном трейлере мультфильма "Король Лев" создатели показали дядю Симбы Шрама, главного льва Муфаса, который учит юного Симбу законам выживания и других персонажей. Также в трейлере показана сцена с изгнанием Шрамом Симбы из родных краев.

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