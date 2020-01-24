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"Симпсоны" еще в 1993 году "предсказали" появление коронавируса

По сюжету мультсерии, вместе с азиатскими посылками в США попал вирус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:12
"Симпсоны"
"Симпсоны"
Фото: YouTube

32-й сезон мультсериала "Симпсоны" может стать последним. Но за эфирные годы проект не раз так или иначе предсказал большинство значимых событий новейшей мировой истории. На этот раз поклонники обратили внимание на 21-й эпизод четвертого сезона шоу Marge in Chains, вышедший в эфир в мае 1993 года.

Узнайте, как создаются мультфильмы:

По сюжету, Спрингфилд массово приходят азиатские посылки, принесшие в США грипп. Правда, не из Китая, а из Японии – из Осаки.

По одной из сюжетных линий эпизода многие жители Спрингфилда заказали по почте соковыжималки, сделанные в Японии. При этом на конвейере в уже пораженной эпидемией Осаке один из рабочих, страдавших гриппом, туда чихнул.

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"Не cовсем точно, но "Симпсоны", похоже, снова предсказали вспышку смертоносного вируса?", – поделились предположениями поклонники в Twitter.

Напомним, компания Fox стала частью корпорации Disney и это показали в новом трейлере мультсериала "Симпсоны".

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