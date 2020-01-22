Сингл MONATIK признан самой знаковой песней за два десятилетия

Музыкальная премия YUNA назвала победителей спецпроекта "20 знаковых песен за 20 лет"

MONATIK Фото: instagram.com/monatik_official

Профессиональная музыкальная премия YUNA, которая ранее озвучила имена всех номинантов, назвала победителей спецпроекта "20 знаковых песен за 20 лет". Знаменитый трек "Кружит" самого влиятельного артиста современности MONATIK признан знаковой песней за последние два десятилетия. Список композиций был составлен по результатам оценки десятков экспертов профессиональной музыкальной премией YUNA.

Клип MONATIK на песню "Кружит" набрал 100 миллионов просмотров, узнайте подробности:

В список также вошли легендарные композиции групп "Океан Ельзи", "Скрябин", "Бумбокс", певицы Тины Кароль, Ивана Дорна и "The HARDKISS".

На девятой церемонии награждения музыкальной премии YUNA ее многократный победитель MONATIK заявлен сразу в шести номинациях, среди которых "Лучший артист", "Лучший альбом", "Лучший видеоклип", "Лучшая песня" и "Лучший менеджмент артиста". Также в номинации за "Лучшее концертное шоу" представлено шоу мультиартиста на НСК "Олимпийский" "LOVE IT ритм", которое произвело настоящий фурор в украинской музыкальной индустрии и стало судьбоносным событием для украинского шоу-бизнеса. Впервые поп-музыка Made in Ukraine совершила революцию такого масштаба.

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Композитором сингла выступил MONATIK, а саунд-продюсированием занималась студия мультиартиста – MonatikChilibiSound. В 2017 году хит стал настоящим бестселлером и получил всевозможные награды в Украине и странах СНГ. Стоит также отметить, что в этом году клип на данную композицию перешагнул отметку 100 миллионов просмотров на популярном видеохостинге YouTube.

Напомним, ранее MONATIK решил сделать сюрприз поклонникам – и выпустил ЕР "Мріяти не шкідливо".

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