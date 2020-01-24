Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Скандал с Грэмми: экс-глава премии Дебора Дуган рассказала о нечестных результатах на примере известной певицы

Женщина добавила, что подвергалась сексуальным домогательствам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:22
Экс-руководительница Грэмми Дебора Дуган
Экс-руководительница Грэмми Дебора Дуган
Фото: Getty Images

Накануне ежегодной торжественной церемонии награждения премии Грэмми 2020, номинанты которой уже известны, разгорелся настоящий скандал. Дело в том, что экс-руководительница Грэмми Дебора Дуган заявила, что лауреатов премии объявляют после нечестного голосования, пишет Variety.

Смотрите подробности, как в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии Грэмми 2019:

По словам Деборы Дуган, члены Национальной академии часто подделывали голосование, чтобы продвинуть в списках артистов, которые даже не попадали в 20-ку претендентов на награду. Для примера она привела историю с Арианой Гранде. В 2019 году артистка должна была бороться за статуэтку с хитом No Tears Left To Cry, но незадолго до церемонии его сменили на другой – God Is a Woman.

Также Дуган заявила, что неоднократно становилась жертвой сексуального насилия и дискриминации, пока работала на Грэмми.

Представители Академии назвали все обвинения Деборы ложными. Они отметили, что ожидали тихой замены главы Грэмми и не хотели делать скандал, особенно, перед церемонией, которая пройдет в США 26 января 2020 года. В то же время представители академии подчеркнули, что заявление Дебора Дуган опубликовала только после того, как ее обвинили в давлении на работников.

Читайте также:
Грэмми 2020: украинская пианистка заявлена в двух номинациях

Дуган в свою очередь пообещала рассказать еще "пару интересных вещей" о бывшем месте работы.

Напомним, ранее Дэбора Дуган сообщила, что экс-глава Грэмми Нил Портнов изнасиловал одну из номинированных на премию певиц. По ее словам, именно поэтому Нила уволили.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Грэмми скандал номинанты
Реклама

Новости партнеров

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Непревзойденный вкус: Быстрая пицца на кефире в духовке
Непревзойденный вкус: Быстрая пицца на кефире в духовке
Мощь и красота: очаровательная Марина Бех-Романчук. Фото
Мощь и красота: очаровательная Марина Бех-Романчук. Фото
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 15:42Fun

Татьянин день 2020: дата, история, традиции и приметы праздника

Сегодня, 10:14Психология

Восточный гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака – прогноз астролога

Сегодня, 08:47Events

Новолуние 25 января: что действительно нужно делать в этот день

Сегодня, 07:02Fun

24 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака: не торопитесь с реализацией планов

Вчера, 15:03Food

Рецепт конвертиков из лаваша с сыром и зеленью

Вчера, 08:35Fun

Мужчина нашел неопознанное животное размером с автомобиль: фото

Вчера, 04:57Fun

На фото показали самые популярные кроссовки

22 январяEvents

Поздравления с днем рождения Татьяны в прозе и стихах

22 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

22 январяFun

Кот-гигант: питомца весом в 16 кг сняли на видео в приюте

22 январяEvents

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

22 январяFun

Богатырь весом в 440 кг удивил выбором невесты: фото

22 январяFun

Изуродованная редкой болезнью девушка вернула себе красоту: фото

22 январяFun

22 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

21 январяШоу-бизнес

"Глаз не оторвать": сексуальная Настя Каменских в черном бикини позирует перед Потапом

Новости партнеров

Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Домашние хачапури с сыром на кефире
Домашние хачапури с сыром на кефире
Самая простая ленивая капуста
Самая простая ленивая капуста
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Ученые назвали самую проблемную группу крови
Ученые назвали самую проблемную группу крови
Медики назвал орехи, которые нельзя есть
Медики назвал орехи, которые нельзя есть
Сок, который моментально и мощно стимулирует работу мозга
Сок, который моментально и мощно стимулирует работу мозга
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете