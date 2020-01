Скандал с Грэмми: экс-глава премии Дебора Дуган рассказала о нечестных результатах на примере известной певицы

Женщина добавила, что подвергалась сексуальным домогательствам

Экс-руководительница Грэмми Дебора Дуган Фото: Getty Images

Накануне ежегодной торжественной церемонии награждения премии Грэмми 2020, номинанты которой уже известны, разгорелся настоящий скандал. Дело в том, что экс-руководительница Грэмми Дебора Дуган заявила, что лауреатов премии объявляют после нечестного голосования, пишет Variety.

По словам Деборы Дуган, члены Национальной академии часто подделывали голосование, чтобы продвинуть в списках артистов, которые даже не попадали в 20-ку претендентов на награду. Для примера она привела историю с Арианой Гранде. В 2019 году артистка должна была бороться за статуэтку с хитом No Tears Left To Cry, но незадолго до церемонии его сменили на другой – God Is a Woman.

Также Дуган заявила, что неоднократно становилась жертвой сексуального насилия и дискриминации, пока работала на Грэмми.

Представители Академии назвали все обвинения Деборы ложными. Они отметили, что ожидали тихой замены главы Грэмми и не хотели делать скандал, особенно, перед церемонией, которая пройдет в США 26 января 2020 года. В то же время представители академии подчеркнули, что заявление Дебора Дуган опубликовала только после того, как ее обвинили в давлении на работников.

Дуган в свою очередь пообещала рассказать еще "пару интересных вещей" о бывшем месте работы.

Напомним, ранее Дэбора Дуган сообщила, что экс-глава Грэмми Нил Портнов изнасиловал одну из номинированных на премию певиц. По ее словам, именно поэтому Нила уволили.

