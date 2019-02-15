Скандал вокруг "Оскара": киноакадемики отреагировали на критику новой процедуры вручения наград
Кинематографисты против сокращения времени трансляции на определенные номинации
До церемонии вручения главной кинонаграды "Оскар", прямую трансляцию которой будет вести телеканал "Украина", осталась неделя, но скандалы вокруг нее не утихают до сих пор. Дело в том, что споры разгорелись вокруг намерения Американской киноакадемии сократить в телетрансляции из кинотеатра "Долби" моменты награждения в номинациях "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж", "Лучшие грим и прически" и "Лучший игровой полнометражный фильм". Конечно же, кинорежиссеры были в ярости и выступили с протестами, пишет Variety.
Среди недовольных – такие представители киноиндустрии, как Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, Энг Ли, Спайк Ли, Дэмьен Шазелл, Спайк Джонз, Роджер Дикинс, Стивен Спилберг и Альфонсо Куарон.
Десятки кинематографистов подписались под открытым письмом президенту AMPAS Джону Бэйли, в котором призывали отменить это решение. В нем говорится, что немедленная реакция лидеров отрасли на решение Академии дает понять, что еще не слишком поздно его отменить.
Письмо было опубликовано среду, через два дня после объявления о том, что четыре категории не будут транслироваться в прямом эфире, но представлены в откладываемой и отредактированной версии во время телевизионной церемонии Оскара 24 февраля.
После такой волны протестов и недовольства Академия кинематографических искусств и наук отреагировала на критику. Об этом пишет Buzzfeed News.
"Мы хотим заверить вас, что ни одна категория наград на 91-й церемонии вручения премии "Оскар" не будет представлена так, чтобы наглядно представить достижения ее номинантов и победителей меньше, чем в предыдущие разы", – заявили руководители Академии в открытом письме.
Так, награды по четырем категориям будут вручаться во время коммерческих перерывов, но при этом выступления победителей будут отредактированы в прямом эфире. "Время, потраченное на прогулку к сцене, будет отредактировано", – отметили они.
Напомним, в этом году за главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться восемь кинолент: "Черная Пантера", "Черный клановец", "Богемная рапсодия", "Фаворитка", "Зеленая книга", "Рома", "Рождение звезды", "Власть".
Отметим, прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина". Эксклюзивы из Лос-Анджелеса и прямые включения с красной дорожки самой известной кинопремии мира готовит съемочная группа новостей "Сегодня".
Кроме того, отметим, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".
Смотрите видео о том, как объявляли номинантов на премию "Оскар":
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