Скандал вокруг "Оскара": киноакадемики отреагировали на критику новой процедуры вручения наград

Кинематографисты против сокращения времени трансляции на определенные номинации

"Оскар 2019" Фото: Getty Images

До церемонии вручения главной кинонаграды "Оскар", прямую трансляцию которой будет вести телеканал "Украина", осталась неделя, но скандалы вокруг нее не утихают до сих пор. Дело в том, что споры разгорелись вокруг намерения Американской киноакадемии сократить в телетрансляции из кинотеатра "Долби" моменты награждения в номинациях "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж", "Лучшие грим и прически" и "Лучший игровой полнометражный фильм". Конечно же, кинорежиссеры были в ярости и выступили с протестами, пишет Variety.

Среди недовольных – такие представители киноиндустрии, как Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, Энг Ли, Спайк Ли, Дэмьен Шазелл, Спайк Джонз, Роджер Дикинс, Стивен Спилберг и Альфонсо Куарон.

Десятки кинематографистов подписались под открытым письмом президенту AMPAS Джону Бэйли, в котором призывали отменить это решение. В нем говорится, что немедленная реакция лидеров отрасли на решение Академии дает понять, что еще не слишком поздно его отменить.

Письмо было опубликовано среду, через два дня после объявления о том, что четыре категории не будут транслироваться в прямом эфире, но представлены в откладываемой и отредактированной версии во время телевизионной церемонии Оскара 24 февраля.

После такой волны протестов и недовольства Академия кинематографических искусств и наук отреагировала на критику. Об этом пишет Buzzfeed News.

"Мы хотим заверить вас, что ни одна категория наград на 91-й церемонии вручения премии "Оскар" не будет представлена ​​так, чтобы наглядно представить достижения ее номинантов и победителей меньше, чем в предыдущие разы", – заявили руководители Академии в открытом письме.

Так, награды по четырем категориям будут вручаться во время коммерческих перерывов, но при этом выступления победителей будут отредактированы в прямом эфире. "Время, потраченное на прогулку к сцене, будет отредактировано", – отметили они.

Напомним, в этом году за главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться восемь кинолент: "Черная Пантера", "Черный клановец", "Богемная рапсодия", "Фаворитка", "Зеленая книга", "Рома", "Рождение звезды", "Власть".

Отметим, прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина". Эксклюзивы из Лос-Анджелеса и прямые включения с красной дорожки самой известной кинопремии мира готовит съемочная группа новостей "Сегодня".

Кроме того, отметим, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

Смотрите видео о том, как объявляли номинантов на премию "Оскар":

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