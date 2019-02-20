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Скандалы, тысячи роз и номинанты: все, что нужно знать о кинопремии "Оскар 2019"

Церемония награждения премии "Оскар" – одна из самых ожидаемых событий в мире кино

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:44
"Оскар 2019": все, что нужно знать о кинопремии
"Оскар 2019": все, что нужно знать о кинопремии
Фото: Getty Images

В ночь с 24 на 25 февраля состоится 91-я церемония награждения лауреатов премии "Оскар". Традиционно мероприятие пройдет в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени. Показ церемонии запланирован, как минимум, в 225 странах, включая Украину. Стать свидетелем важного эмоционального и красивого кинособытия смогут зрители канала "Украина", ведь телеканал приобрел эксклюзивные права на прямую трансляцию 91-й церемонии вручения премии "Оскар".

Стоит отметить, что на статуэтку в главной номинации – "Лучший фильм" претендуют восемь фильмов: "Рома", режиссера Альфонсо Куарона; "Рождение звезды", режиссера Брэдли Купера; "Зеленая книга", режиссера Питера Фаррелли; "Фаворитка", режиссера Йоргоса Лантимоса; "Черный клановец", режиссера Спайка Ли; "Власть", режиссера Адама Маккея; "Черная пантера", режиссера Райана Куглера; "Богемная рапсодия", режиссера Брайана Сингера.

Какой фильм получит "Оскар 2019 Фото: "Сегодня"
Какой фильм получит "Оскар 2019 Фото: "Сегодня"

"Оскар 2019": скандалы вокруг кинопремии

Впрочем, еще ни одна церемония "Оскара" не проходила без скандалов и непонимания. Но в этом году градус накала страстей дошел до самых высоких показателей. Дело в том, что разгорелся скандал вокруг режиссера фильма-номинанта "Богемная рапсодия" Брайана Сингера. Его обвинили в изнасиловании несовершеннолетний мальчиков. Далее следовал еще один неприятный момент - в списке номинантов на премию "Оскар" в категории короткометражных игровых фильмов числится фильм ирландского режиссера Винсента Лемба Detainment ("Задержание"). Фильм основан на реальных событиях – убийстве 2-летнего малыша несовершеннолетними парнями. Мама мальчика написала в киноакадемию, но пока глухо.

"Оскар 2019"
"Оскар 2019"

Также организаторов обвиняли в давлении на актеров и в том, что они не выбирают фильмы режиссеров-женщин. Но все эти момент затмил последний скандал - стало известно, что Американская киноакадемия приняла решение вручить награды в номинациях за "Лучшую операторскую работу", "Лучший монтаж", "Лучший грим и прически" и "Лучшую короткометражную картину" во время рекламной паузы. Такое решение было принято для того, чтобы сократить трансляцию церемонии до трех часов. Это, конечно же, возмутило многих голливудских актеров и режиссеров и они написали открытое письмо, в котором обвинили Академию в присвоении некоторым профессиям более низкого статуса, тем самым оскорбив профессионалов, работающих в четырех сферах.

Поэтому, киноакадемики быстренько отменили свое прежнее заявление и решили не вручать награды во время рекламной паузы во время трансляции. Представители киноакадемии отметили, что во время телетрансляции покажут абсолютно все вручения заветных статуэток. 

Не менее, чем трансляция, многих тревожил тот факт, что церемония пройдет без ведущего, ведь актер Кевин Харт отказался от такой возможности. Киноакадемия не долго грустила и решила, что мероприятие пройдет без ведущего, но вместо него на сцене будет множество знаменитостей, которые будут выполнять обязанности ведущего. Лихо закрутили, но такая честь выпала таким счастливчикам, как Аквафина, Даниэль Крейг, Крис Эванс, Тина Фей, Вупи Голдберг, Бри Ларсон, Дженнифер Лопес, Эми Полер, Майя Рудольф, Амандла Стенберг, Шарлиз Терон, Тесса Томпсон и Констанс Ву. Еще одним участником является дирижер Густаво Дудамель.

"Оскар 2019": организаторы церемонии приняли важное решение
"Оскар 2019": организаторы церемонии приняли важное решение
Фото: Getty Images

Позже киноакадемики объявили имена еще одних соведущих: Хавьер Бардем, Анжела Бассет, Чедвик Боузмен, Лора Дерн, Сэмюэль Л. Джексон, Стефан Джеймс, Кики Дейн, Кигэн-Майкл Ки, Джеймс МакЭвой, Мелисса Маккарти и Сара Полсон, а также Эмилия Кларк и Джейсон Момоа.

"Оскар 2019": выступление группы Queen и других знаменитостей

Группа Queen выступит на "Оскаре 2019"
Группа Queen выступит на "Оскаре 2019"
Фото: Getty Images

Даже такой приятный момент, как выступление на церемонии группы Queen, омрачили неприятные высказывания в их адрес. Дело в том, что на сцене партии покойного Фредди Меркьюри выполнит певец Адам Ламберт, который ранее уже выступал с группой в разных странах мира. Однако, фанаты возмущены тем, что на этот раз вокалистом не взяли канадца Марка Мартела. Ведь именно он озвучивал сцены репетиций в фильме "Богемная рапсодия". Его голос, по словам самих участников группы, весьма похожий на голос Фредди Меркьюри. 

Как будет выглядеть сцена "Оскара 2019"

Сцена "Оскара 2019" Фото: CreditDavid Korins
Сцена "Оскара 2019" Фото: CreditDavid Korins

Сцена, состоящая из множества волнообразных золотистых и синих слоев, будет весить 1600 фунтов (около 725 кг) и будет украшена около 40 тысячами настоящих роз. Стоит также отметить, что разработчики называют сцену этого года "Облаком кристаллов". 

Напомним, что редакция новостей "Сегодня" готовит эксклюзивные репортажи и прямые включения с красной дорожки "Оскара".

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Источник: Сегодня
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