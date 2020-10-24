Скарлетт Йоханссон сыграет новую невесту Франкенштейна

Картиной займется студия А24 для стримингового сервиса Apple TV+

Судя по всему, нас ждет еще больше ремейков и картин, вдохновленных старыми лентами. Накануне сообщалось, что Disney+ выпустит фильм о Золушке, где главную роль исполнит парень, а теперь стало известно, что Скарлетт Йоханссон сыграет в новой "Невесте Франкенштейна" для стриминга Apple TV+.

Как пишет The Hollywood Reporter, режиссер Себастьян Лелио готовит кино о женщине-роботе, которая сбегает от своего создателя, и пытается самостоятельно найти свое "я". Параллельно ей приходится прятаться от общества, которое не воспринимает героиню.

Скарлетт Йоханссон Фото: Getty Images

Скарлетт Йоханссон также выступит сопродюсером фильма "Невеста". Производством будет заниматься студия A24, а сценарий вместе с Лелио напишут Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело, работавшие над сериалом "Оранжевый — хит сезона".

Ранее Marvel Studios выпустила финальный трейлер "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон, премьеру которого перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Мы также писали, что HBO выпустит две бонусные серии "Эйфории" в этом году.

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