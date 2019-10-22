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"Скажене Весілля 2": вышел первый официальный трейлер звездной комедии

Премьера самого ожидаемого украинского фильма 25 декабря

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:57
"Скажене Весілля 2"
"Скажене Весілля 2"
Фото: пресс-служба

Опубликован первый официальный трейлер самой ожидаемой украинской комедии этого года "Скажене весілля 2". Атмосферное видео в сочетании с драйвовым синглом от MOZGI идеально передает настроение второй части картины. Сюжет "Скаженого весілля 2" стал динамичнее, события – еще более непредсказуемыми, а любимые герои и их поступки – максимально безумными!

Смотрите, какую сумму в прокате собрали украинский фильмы в 2019 году:

"Нам повезло работать с очень талантливыми сценаристами, которые, вопреки устоявшимся законам кинематографа, написали для сиквела просто фантастический сюжет. Поэтому задачей первого трейлера было передать это сумасшедшее настроение, показать возможности второй части ленты, однако не раскрывать главных моментов истории", – рассказал продюсер ленты и исполнитель роли Назария Запухляка Юрий Горбунов.

Музыкальной темой первого трейлера стал новый хит группы MOZGI "СВ2", премьера которого состоялась в конце прошлой недели. Песня также стала первым официальным саундтреком фильма "Скажене весілля 2", услышать ее можно будет во время одного из самых ярких эпизодов фильма – сцены погони со стрельбой, спецотрядом и настоящим парадом автомобилей. Кто же будет самым быстрым – ретро-бусик, мотоцикл или одни очень нарядные "Жигули", – увидим в кино! Обещаем, такое точно "никогда не забудешь, если переживешь".

За создание трека для фильма отвечали саундпродюсеры фильма Алексей Потапенко (Потап) и Алексей Завгородний (Позитив), которые в сиквеле исполнили роли священников – отца Евлампия и хориста Кондрата.

"Надеемся, вас разорвет на куски от музыки, как и от самого кино. Посвящаем всем любителям хорошего настроения и классных украинских фильмов" – прокомментировали участники группы MOZGI.

Напомним, что съемки "Скажене весілля 2" завершились в начале октября. На большие экраны продолжение самой кассовой комедии 2018 года выйдет под Новый год – 25 декабря.

Производством ленты, как и ее первой части, занимаются компании Прототип Продакшн и FILM.UA Group, сопродюсером снова выступила компания MOZGI Entertainment. Дистрибьюторы на территории Украины – MMD UA и FILM.UA Distribution. Режиссер-постановщик комедии "Скажене весілля 2" – Влад Дикий.

Стоит добавить, что проект фильма "Скажене весілля 2" стал одним из победителей 11-го конкурсного отбора Госкино. Первая же часть комедии имела невероятный успех: лента не только окупилась в прокате и стала прибыльной, но и останется в истории как первая, продюсеры которой вернули Госкино привлеченные средства с процентами.

Смотрите первый официальный трейлер фильма "Скажене весілля 2":

Ранее мы писали, что Позитив из "Время и Стекло" стал продюсером фильма "Скажене весілля 2".

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