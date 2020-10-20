Сколько можно заработать в Instagram: секреты популярных блогеров

О своих успехах в Instagram рассказали блогеры Яна Осипова и Татьяна Парфильева

Отдых для всей семьи, еженедельные походы в рестораны, одежда – и все это совершенно бесплатно. Сколько зарабатывают популярные блогеры и правда ли, что инфлюенсером может стать каждый – выяснили в программе "Ранок з Україною".

А мы расскажем вам секреты успеха в Instagram от блогеров Яны Осиповой и Татьяны Парфильевой.

Сколько можно заработать в Instagram Фото: Unsplash

С телефоном в руках и хорошим настроением – так начинается каждый день блогера Яны Осиповой. В Instagram она уже 8 лет и начинала с мама-блога.

Пока развивала свою страничку – параллельно строила бизнес. Но победу по финансовому доходу одержал блог. Ей начали предлагать протестировать детские товары, и Яна это вначале делала по бартеру.

INSTAGRAM

Потом за рекламу стали платить деньги, и, чтобы отсеять лишний рекламный контент, Яна подняла цену. Сейчас у девушки 430 тысяч подписчиков и свой прайс на рекламу.

"Одна сторис у меня стоит 3000 грн. Но это еще не дорого. Посты всегда дороже, потому что их видит гораздо больше людей, чем сторис. Пост может стоить в 3-4 раза больше, чем сторис", – говорит Осипова.

Но есть вид рекламы, который девушке нравится больше всего – это путешествия. Все бесплатно и иногда для всей семьи.

Однако, блогеры не только зарабатывают деньги на рекламе, но и тратят чуть ли не половину дохода на собственную рекламу – таргет или подарки для подписчиков. Чтобы стать блогером, Яна советует запастись кошельком с деньгами и главное – делать все от души и не покупать никакие курсы.

Экранное время блогера Татьяны Парфильевой в среднем составляет 10 часов в день. У нее 1,7 миллиона подписчиков в Instagram. Но такое количество далось ей не так легко.

INSTAGRAM

"До 800 тысяч я абсолютно ничего не делала, они у меня органически появились. Тогда я поняла, что не хочу отставать от трендов, от других мировых блогеров. Осознала, что если сейчас не начну вкладывать средства в свой блог, то останусь на том же уровне, когда все начнут расти", – вспоминает блогер.

В свои 26 у девушки уже 4 шоурума и онлайн-магазин с одеждой, которые удалось открыть не без помощи Instagram. "По сути, я просто сформировала свой личный бренд, доверие к себе, на этом фоне открыла свой магазин, и без каких-либо вложений ко мне пришли люди", – отмечает девушка.

Благодаря блогу она снялась в кино с Жан-Клодом Ван Даммом. Татьяна говорит, что кастинг-директор написал ей в директ и пригласил на съемку. Поэтому мечтать о своем большом блоге девушка советует всем. А главное – действовать, ведь Instagram, убеждена Татьяна, "это своего рода социальный лифт, твоя визитная карточка".

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