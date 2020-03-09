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Скончался актер Макс фон Сюдов, снявшийся в "Игре престолов"

Знаменитости было 90 лет

Инна Петрова
Сегодня, 19:19

Во Франции в возрасте 90 лет скончался шведский актер Макс фон Сюдов, известный по ролям в картинах "Седьмая печать" Ингмара Бергмана и "Экзорцист" Уильяма Фридкина. Он также сыграл в "Игре престолов", получившей награду Гильдии костюмеров, и "Звездных войнах".

Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала "Игра престолов"
Фото: скриншот

О смерти актера сообщила его супруга Кэтрин фон Сюдов. Он скончался 8 марта на 91-м году жизни. О причине смерти не сообщается.

"С разбитым сердцем, с бесконечной грустью, с невыносимой болью мы сообщаем, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года", – написала вдова.

Макс фон Сюдов родился 10 апреля 1929 года. Его дебют в кино состоялся в 1949 году, в фильме "Только мать" режиссера Альфа Шеберга. Известность пришла к артисту после знакомства с Ингмаром Бергманом, в картинах которого он снимался.

Кадр из фильма "Седьмая печать" | Фото: скриншот

Макс фон Сюдов дважды был номинирован на "Оскар" – за работу в фильме "Пелле-завоеватель", а также в картине "Жутко громко и запредельно близко". В 86-летнем возрасте актер сыграл роли трехглазого ворона в сериале "Игра престолов" и Лора Сан Текки в фильме "Звездные войны. Пробуждение силы".

О популярных сериалах 90-х смотрите в ролике:

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