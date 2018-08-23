Скончался продюсер мюзикла "Иисус Христос – суперзвезда" и фильма "Цветы для Элджернона"

Крейг Задан получил шесть "Оскаров", пять "Золотых глобусов", 17 "Эмми" и ряд других наград

Крейг Задан. Фото: Getty

В США умер известный продюсер Крейг Задан. Об этом сообщает американское издание The Hollywood Reporter.

Сообщается, что Задан умер в своем доме в Лос-Анжелесе. Причиной смерти продюсера являются осложнения после операции по замене плечевого сустава. Ему было 69 лет.

Отметим,что Крейг Задан был продюсером и постановщиком многих фильмов, телепроектов и мюзиклов на Бродвее. В частности, его самой знаменитой постановкой стал мюзикл "Иисус Христос – суперзвезда", который получил 13 номинаций на премию "Эмми".

Также он работал над фильмами "Чикаго", "Лак для волос", "Цветы для Элджернона". Вместе со своим партнером Нилом Мероном Задан получил шесть "Оскаров", пять "Золотых глобусов", 17 "Эмми" и ряд других наград.

У Крейга не осталось детей, так как он был открытым гомосексуалистом и последние годы жил со своим спутником и партнером Элвудом Хопкинсом. Смерть известного голливудского продюсера стала неожиданностью для многих его друзей и знакомых.

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"Мы потрясены тем, что человек, стоящий за столькими невероятными фильмами, театрами и телевизионными постановками ушел из жизни так внезапно. Выдающуюся карьеру Крейга как страстного и непревзойденного продюсера затмевает только его искренняя любовь к тысячам актеров, режиссеров, писателей, музыкантов, дизайнеров и техников, с которыми он работал на протяжении многих лет. Его отсутствие будет ощущаться в наших сердцах", – сообщил глава популярной американской телекомпании NBC Роберт Гринблатт.

Напомним, 9 августа, стало известно о том, что в Москве на 61-м году жизни скончался известный российский актер и режиссер, а также художественный руководитель театра "Практика" Дмитрий Брусникин.