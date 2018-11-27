Скончался создатель мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны"

В прошлом году Стивен Хилленберг узнал о страшной болезни

Стивен Хилленберг умер. Фото: Getty

Умер автор мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" Стивен Хилленберг. Мужчина скончался на 58-м году жизни в Калифорнии, сообщает BBC.

"Мы расстроены известием о кончине Стива Хилленберга. Он был близким другом и давним творческим партнером нас всех в Nickelodeon. Он придавал сериалу "Губка Боб" присущие ему юмор и невинность", – заявили в кинокомпании Nickelodeon.

Отмечается, что причиной смерти стала мотонейронная болезнь, или боковой амиотрофический склероз (БАС). Диагноз Хилленбергу был поставлен еще в марте прошлого года.

Стивен Хилленберг в 1984 году закончил Университет Гумбольдта в штате Калифорния и устроился работать преподавателем морской биологии в Морской институт, ныне Институт океана в Дана-Пойнт. Профессиональный интерес биолога вкупе с художественными способностями и любовью к морской живности подтолкнули Стива к тому, чтобы иллюстрировать лекции собственными рассказами и рисунками, в которых фигурировали его будущие герои – Губка Боб и его друзья.

В 1987 году он перешел к карьере аниматора, окончив курс экспериментальной анимации в Калифорнийском институте искусств в Валенсии и получив степень магистра изящных искусств в 1992 году. Отметим, что первый эпизод мультсериала про Губку Боба вышел 1 мая 1999 года. В настоящее время сериал насчитывает около 250 серий. Шоу получило множество премий и было переведено более чем на 60 языков.

Напомним, в понедельник в США в возрасте 95 лет умер американский автор комиксов Стэн Ли.Также на 76 году жизни скончался писатель и художник, один из создателей комиксов Marvel Гэри Фридрих.