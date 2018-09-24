Скончался украинский поет Богдан Рубчак

Мужчине было 83 года

Богдан Рубчак (слева). Фото: uk.wikipedia.org

Ушел из жизни украинский поэт, профессор Иллинойского университета Богдан Рубчак. Ему было 83 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил писатель Василий Махно.

Рубчак один из создателей Нью-Йоркской группы, поэт особого мелоса в украинской поэзии, глубокий знаток литературы, эрудит.

Отметим, что в 1948-1952 годах Богдан Рубчак проживал в Нью-Йорке, после переехал в Чикаго, где успешно заканчил среднюю школу.

В 1958 году Рубчака призвали в американскую армию – и он два года служил в Корее. Вернувшись из армии в 1960 году, готовил второй сборник стихов – "Лучезарная измена". Восстановил свои студии сначала в университете Рузвельта.

Кроме сборников стихов написал более 100 статей и эссе, вместе с Богданом Бойчуком упорядочил антологию современной украинской поэзии на западе, которая вышла в 1969 году в двух томах под названием "Координаты". Перед этим, в 1967 году, редактировал вместе со Святославом Гординским "Собранные произведения" Богдана-Игоря Антонича, упорядочил вместе с Б. Бойчуком антологию поэзии "Координаты" (I – II, 1969).

Напомним, 7 ноября умер Тарас Денисенко, украинский киноактер, режиссер и педагог.