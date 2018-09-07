Скончался звезда фильмов "Ночи в стиле буги" и "Полицейский бандит" Берт Рейнолдс

Актер должен был сыграть Джорджа Спана в картине Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде"

Берт Рейнолдс, кадр из фильма

В США умер известный актер Берт Рейнолдс, сообщает TMZ. По информации портала, у 82-летнего Рейнолдса остановилось сердце, после чего его госпитализировали в одну из больниц во Флориде.

Там актер умер в окружении родных. Отмечается, что Рейнолдс на протяжении многих лет страдал от проблем с сердцем.

Рейнолдс был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Он наиболее известен по главной роли в трилогии "Полицейский и бандит". Кроме того, актер снялся в таких фильмах, как "Ночи в стиле буги", "Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить", "Время бешеных псов" и других.

Отмечается, что актер продолжал сниматься до последних дней. Он должен был сыграть Джорджа Спана в картине Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", которая выйдет на экраны в 2019 году.

Напомним, в США умер знаменитый актер Кристофер Лоуфорд, который был племянником убитого президента Джона Кеннеди. Актер скончался на 64-м году жизни. Лоуфорду понадобилась срочная медицинская помощь после занятий йогой, однако врачи не успели его спасти.