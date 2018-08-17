Юбилей без Кузьмы: лучшие песни и цитаты музыканта

Сегодня.Lifestyle в день рождения Кузьмы вспоминает цитаты и песни легендарного украинского музыканта

Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин). Фото: facebook.com/kuzma.skryabin

"Світло раптово зникло. Тиша думки колише. Може, за краєм ночі, Ти ще відкриєш очі..." — так звучат слова из песни Русланы Лыжичко и Александра Ксенофонтова, которую они посвятили украинскому певцу, продюсеру, писателю Андрею Кузьменко (Кузьма Скрябин).

Лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Это трагическое событие всколыхнуло Украину, ведь Кузьма был кумиром миллионов, волонтером для тысяч, другом, советником, актером, продюсером для многих и многих украинцев. Сегодня, 17 августа, Кузьме бы исполнилось 50 лет, но юбилей проходит без именинника."На самом деле для меня этот юбилей — не его юбилей, — говорит в комментарии "Сегодня" вдова музыканта Светлана. — Он был бы его, если бы он был жив. Хотелось бы, чтобы все, что сейчас происходит, он видел сам. Это было бы самое ценное".

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Мы решили вспомнить, каким он был в своих выражениях об Украине и в его песнях. Свою песню-посвящение Кузьме друг и коллега Руслана написала вместе со своим мужем Александром Ксенофонтовым. Буквально через день песня разлетелась по сети, слова стали цитировать по всей Украине. "Каждый раз, когда я пою эту песню, ее поет Кузьма. Я ее написала, но это не моя песня, это – его песня. Как только я узнала, что его не стало и пару часов прошло, немного прошел стресс, и первое, что сделала – это записала эту песню. Это было как его душой написано", – рассказала Русала о создании песни в спецпроекте "Кузьма. Недосказанное", подготовлен каналом "Украина" совместно с украинской службой "Радио Свобода"

"Ти ще відкриєш очі"

Буквально за несколько дней до смерти певца, его группа "Скрябин" выпустила в свет песню под названием "Конец фильма". Песню планировали включить в предыдущий альбом группы, но этого не произошло, и она осталась ждать своего часа. Как оказалось, слова песни были пророческими для Кузьмы.

"Кінець фільму"

Всего за один день до гибели Кузьма "Скрябин" представил новый видеоклип на песню "Дельфины". Песня в стиле "Скрябина" – с глубоким смыслом простыми словами.

"Дельфіни"

Песню "Мам" певец посвятил самому близкому человеку – маме.

"Мам"

В текстах Кузьмы начала появляться социальная тематика. Например, песня "Люди як кораблі" адресована Юлии Тимошенко. "Ти не сестра моя", поет в ней Кузьма."

"Люди як кораблі"

Существует мнение, что песня "Спи собі сама" посвящена жене Андрея, Светлане. Сам же Кузьма говорил, что ее можно воспринимать по-разному: "Смысл песни можно расценивать так, что дядя просто ушел от своей женщины на рыбу, или там пить пиво, вот и "спи собі сама, коли біля тебе мене нема". А можно вспомнить фильм "Приведение", где была ситуация намного серьезнее, когда мужчина погиб, но остался возле своей жены в образе духа, и получалось то же".

"Спи собі сама"

В 2003 году Кузьма записал клип с Ириной Билык на песню "Мовчати". В этом клипе зрителю открылась новая сторона Андрея, лирическая, романтическая, нежная и чувственная. У песни есть своя история. Как-то ночью Кузьме приснилась фраза "Давай виключим світло і будем мовчати".

"Мовчати"

Мало кто слышал о прекрасном дуэте Кузьмы "Скрябина" и NoraLasso. Песня "Веером" была записана в 2011 году. В том же году группа "Скрябин" дала совместный концерт с группой NoraLasso.

"Веером"

Также музыкант вместе со своей группой не боялся экспериментировать. Они записали вместе с диджеем Tapolsky композицию "Пусти".

"Пусти"

Цитаты Андрея Кузьменко "Скрябин":

"Людина субкультури, якщо вона підходить до того філософські, вона буде жити там вічно. Якщо вона підходить одноденно – "а, напишу-ка я пісню з матюками", то вона собі два дні там проживе і перестане бути цікава. Яскравий приклад Іггі Поп, який творить продукт, що живе роками і десятиліттями".

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"Я був недобрий син всередині, бо мав супротив до батьків. Він пропав в мене в 30 років. Запізно. Злості до батьків немає бути".

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"Хотіти в цьому світі — взагалі велике щастя. Треба дякувати Боженьку, що ти ходиш на двох ногах і що в тебе нічого не болить. Не розумію тих, хто каже: "О, голова болить" чи "Не знаю в яких туфлях в театр іти". Брав би мухобойку із другого боку по чолі. Сходіть в "Охматдит" і подивіться на тих діток, які ще не прийшли у світ, а вони вже із тих списків викреслені".

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"Біда в тому, що політики ніколи не відповідали за свої вчинки. Вони писали закони для нас, а для них законів не було, у них була недоторканість".

Краще бути оптимістом, який нічого не знає, ніж загинатися і ростити собі горб від того, що навколо самi проблеми.

"Патріотичні пісні треба писати весь час, а не тоді, коли їх писати треба. Бо до того, як в країні таке сталося, ніхто їх не писав, а зараз всі стали такими патріотами — понадівали собі вишиванки і поналіплювали їх на машини. Їх ще "вишиватниками" називають. Начепив вишиванку — і вже думаєш, шо все помінялося. Та вишиванка має бути десь глибше, зашита мамою і татом…"

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"Краще висушити одну дитячу сльозу, ніж пролити ріки крові".

Мама Кузьмы,Ольга Кузьменко, в интервью "Сегодня" рассказала, на какой музыке рос Андрей, а также о своем отношении к акциям памяти, посвященным ее сыну.