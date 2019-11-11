"Скуби-Ду": появился первый трейлер нового мультфильма

Новая экранизация рассказывает о первой встрече Скуби и Шегги

Кадр из мультфильма "Скуби-ДУ" Фото: YouTube

Студия Warner Bros. Pictures поделилась дебютным трейлером грядущего мультфильма "Скуби-Ду". Новая экранизация рассказывает о первой встрече Скуби и Шегги, которым суждено стать неразлучными друзьями. А также о том, как они познакомились с юными детективами Фредом, Велмой и Дафной и вместе основали известную компанию Mystery Inc.

Смотрите подробности, как создаются мультфильмы:

Друзей ждет самое сложное дело в истории: им нужно разгадать таинственный заговор – попытку выпустить в свет собаку-призрака по прозвищу Цербер. Отчаянная команда стремится остановить этот глобальный "собакалипсис". Однако впоследствии они узнают, что Скуби имеет загадочное прошлое и судьбу более эпичную, чем кто-либо только мог представить.

Премьера назначена на 14 мая 2020 года.

Мультфильм "Скуби-Ду" – смотреть трейлер:

Напомним, ранее студия Sony Pictures сообщила дату выхода второй части мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".

Отметим, с понедельника по четверг в 18:00 на телеканале НЛО TV выходит комедийный сериал о важном – "Громада".

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