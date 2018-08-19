Случайные, с колким юмором и тяжелые: ТОП-5 любимых сериалов от Маши Ефросининой

Украинская телеведущая и блогер находит время для просмотров сериалов

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinin

Популярная телеведущая и блогер Маша Ефросинина, которая на днях рассказала о пяти своих любимых фильмах, на этот раз посоветовала ТОП-5 сериалов, которые стоит посмотреть.

Для своих подписчиков Маша составила традиционную "пятерочку", какие сериалы стоит посмотреть на досуге.

"Я решила рассказать вам о сериалах. Какой сериал хочется смотреть, но после просмотра первой серии приходится отходить месяц. Сериал, который нашла случайно. Тот, что понравится всем, кто, как и я, любит женский колючий юмор. Сериал об изменах. И то, что рекомендую посмотреть, как мужчинам, так и женщинам", – анонсировала свою "пятерочку" Маша Ефросинина.

1. "Черное зеркало"

По словам Маши Ефросининой, "Черное зеркало" – это, пожалуй, единственный сериал, после которого требуется время, чтобы отойти от увиденного. После просмотра несколько серий телеведущая увидела замысел режиссеров – она увидела тонкую сатиру, как технологии меняют и влияют на поведение людей.

2. "Оранжевый – хит сезона"

Телеведущая пересмотрела этот сериал во время больничного. Звезда убеждена, что незаурядная история о женской тюрьме понравится тем, кто любит острый юмор.

3. "Измена"

Сериал тонко отражает все особенности измены. Маша Ефросинина советует пересмотреть его как женщинам, так и мужчинам.

4. "Игра престолов"

Хотя Маша не любит жестокие кадры, однако этот сериал она пересмотрела от первой до последней серии. Телеведущая добавила, что "Игра престолов" в определенной степени является каким-то магическим, потому что стоит внимания киноманов.

5. "Большая маленькая ложь"

Маша Ефросинина отметила, что этот сериал должна пересмотреть каждая женщина. Это настоящая драма, стоит всех премий "Оскар": безупречная актерская игра, работа режиссера и динамичный сюжет.

Напомним, ранее мы писали о ТОП-5 табу во внешнем виде по мнению Маши Ефросининой.