Слух дня: Бен Стиллер может сняться в девятом "Форсаже"

Возможно, актер получит камео в популярной франшизе

Бен Стиллер может появиться в девятом "Форсаже", где ранее разбился дублер Вина Дизеля. По слухам, известный актер присоединился к съемочной группе приключенческой серии фильмов, пишут западные СМИ.

Бен Стиллер Фото: Getty Images

Съемки девятой части "Форсажа" завершились еще в ноябре 2019 года, и ранее об участии в ленте Бена Стиллера ничего не было известно, пишет Page Six. Однако сейчас источники таблоида утверждают, что знаменитость может появиться в небольшой роли или же получить камео.

Представители студии Universal, занятой созданием "Форсажа", пока не комментируют эту новость, как и сам Стиллер.

Напомним, что к актерскому касту картины "Форсаж 9" присоединились голливудские актрисы Шарлиз Терон и Хелен Миррен, а также Вин Дизель. Премьера запланирована на 2020 год.

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