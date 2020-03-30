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Киану Ривз может присоединиться к киновселенной Marvel

Актер перевоплотится в Призрачного гонщика, которого ранее сыграл Николас Кейдж

Инна Петрова
Сегодня, 10:30

Слухи о том, что студия Marvel планирует привлечь к участию в киновселенной Киану Ривза, ходят давно. Судя по всему, актер не против снова попробовать себя в кинокомиксах. Портал We Got This Covered сообщает, что голливудский актер ведет переговоры со студией о роли Призрачного гонщика.

Напомним, что сейчас Киану Ривз работает над "Матрицей 4". Ранее даже появились кадры со съемок новой части научно-фантастического боевика, премьера которого запланирована на 2021 год.

Киану Ривз
Киану Ривз
Фото: Getty Images

Так, по информации источника, Киану Ривзу предложили роль Джонни Блейза, он же Призрачный гонщик. Зрителям этот персонаж известен по фильмам с Николасом Кейджем, которые выходили в 2007 и 2012 годах. Отмечается, что якобы Ривз сам хочет сыграть именно этого героя и никого другого.

Согласно еще одному слуху, первое появление Киану Ривза в КВМ может состояться уже в сиквеле "Доктора Стрэнджа", съемки которого, кстати, приостановленный из-за пандемии коронавируса.

О новой возлюбленной Киану Ривза смотрите в ролике:

Ранее появились первые кадры третьей части фильма "Приключения Билла и Теда" с Киану Ривзом и Алексом Уинтером.

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Киану Ривз актер Marvel Призрачный гонщик
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