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СМИ: Disney готовит ремейк мультфильма "Бэмби"

Картина будет переснята с использованием технологии гиперреалистичности в изображении животных

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
Кадр из мультфильма "Бэмби"
Кадр из мультфильма "Бэмби"
Фото: YouTube

Киностудия Disney намерена реанимировать многие свои проект. Помимо киноадаптации мультфильма "Леди и Бродяга", компания намерена переснять мультфильм "Бэмби", создав ремейк в стиле "Короля Льва". Об этом пишет We Got This Covered.

Смотрите видео о том, что компания Disney пожертвовала полтора миллиона долларов на восстановление популяции львов:

По информации издания, картина будет переснята с использованием технологии гиперреалистичности в изображении животных. Именно данную технологию до этого киностудия применяла при создании ремейка "Короля Льва", который стал самым успешным анимационным фильмом в истории.

Ключевая разница между технологиями создания лент будет заключаться в том, что в "Бэмби" есть настоящие люди. При этом в киностудии пока воздерживаются от комментариев относительно предполагаемого ремейка.

Напомним, в сети появился первый официальный тизер предстоящего фильма "Мулан" от Disney. Также компания нашла режиссера и для полнометражной картины "Чип и Дейл спешат на помощь".

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мультфильм Disney ремейк
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