СМИ: Disney готовит ремейк мультфильма "Бэмби"

Картина будет переснята с использованием технологии гиперреалистичности в изображении животных

Кадр из мультфильма "Бэмби" Фото: YouTube

Киностудия Disney намерена реанимировать многие свои проект. Помимо киноадаптации мультфильма "Леди и Бродяга", компания намерена переснять мультфильм "Бэмби", создав ремейк в стиле "Короля Льва". Об этом пишет We Got This Covered.

По информации издания, картина будет переснята с использованием технологии гиперреалистичности в изображении животных. Именно данную технологию до этого киностудия применяла при создании ремейка "Короля Льва", который стал самым успешным анимационным фильмом в истории.

Ключевая разница между технологиями создания лент будет заключаться в том, что в "Бэмби" есть настоящие люди. При этом в киностудии пока воздерживаются от комментариев относительно предполагаемого ремейка.

