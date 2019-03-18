СМИ: Джеймса Ганна вернули на пост режиссера "Стражей Галактики 3"

Студия Disney вернула Ганна в режиссерское кресло

"Стражи Галактики 3" Фото: YouTube

Мир кинематографа не перестает удивлять киноманов. Так, Джеймс Ганн, которого еще летом 2018 года уволили с должности режиссера фильма "Стражи Галактики 3", похоже, получил второй шанс. Да-да, мужчина вернулся в режиссерское кресло "Стражей", сообщает Deadline.

Как сообщает Deadline, президент Walt Disney Studios Алан Хорн встречался с Джеймсом несколько раз. Убедившись в том, что публичные извинения были принесены, а ситуация урегулирована, он решил вернуть постановщика в режиссерское кресло.

Но студии Marvel придется дождаться, когда Ганн закончит съемки фильма "Отряд самоубийц", и только после этого "Стражи Галактики 3" уйдут в разработку. Оказалось, что студия никогда не рассматривала других режиссеров для этого фильма. Хотя ранее сообщалось, что на смену Ганну придет Трэвис Найт, создавший мультфильм "Кубо. Легенда о самурае".

Напомним, что Ганн был уличен в публичных шутках насчет изнасилований и педофилии и за это был уволен. Однако, актерский состав "Стражей Галактики" вступился за режиссера, а поклонники создали петиции. Как видим, это подействовало.

Отметим, что недавно Ганн раскрыл секрет одного из героев "Стражей Галактики".

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