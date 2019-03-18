Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

СМИ: Джеймса Ганна вернули на пост режиссера "Стражей Галактики 3"

Студия Disney вернула Ганна в режиссерское кресло

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35
"Стражи Галактики 3"
"Стражи Галактики 3"
Фото: YouTube

Мир кинематографа не перестает удивлять киноманов. Так, Джеймс Ганн, которого еще летом 2018 года уволили с должности режиссера фильма "Стражи Галактики 3", похоже, получил второй шанс. Да-да, мужчина вернулся в режиссерское кресло "Стражей", сообщает Deadline.

Как сообщает Deadline, президент Walt Disney Studios Алан Хорн встречался с Джеймсом несколько раз. Убедившись в том, что публичные извинения были принесены, а ситуация урегулирована, он решил вернуть постановщика в режиссерское кресло.

Но студии Marvel придется дождаться, когда Ганн закончит съемки фильма "Отряд самоубийц", и только после этого "Стражи Галактики 3" уйдут в разработку. Оказалось, что студия никогда не рассматривала других режиссеров для этого фильма. Хотя ранее сообщалось, что на смену Ганну придет Трэвис Найт, создавший мультфильм "Кубо. Легенда о самурае".

Напомним, что Ганн был уличен в публичных шутках насчет изнасилований и педофилии и за это был уволен. Однако, актерский состав "Стражей Галактики" вступился за режиссера, а поклонники создали петиции. Как видим, это подействовало.

Отметим, что недавно Ганн раскрыл секрет одного из героев "Стражей Галактики".

Смотрите видео о том, какие фильмы смотрят украинцы:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Marvel готовит фильм о супергерое - мастере кунг-фу Трогательно и эпично! Появился новый сногсшибательный трейлер "Мстителей 4"
режиссер фильм стражи галактики Джеймс Ганн
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Отец Юлии Началовой назвал причину смерти певицы
Отец Юлии Началовой назвал причину смерти певицы
Лариса Голубкина:
Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"
Каким бизнесом владеет Лев Лещенко
Каким бизнесом владеет Лев Лещенко
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

Популярные статьи

Сегодня, 10:45Шоу-бизнес

"Голос країни 9": Монатик признался в чувствах Дорофеевой

Сегодня, 07:00Стиль

Вкус и простота: самые модные французские прически сезона весна-лето 2019

Сегодня, 06:28Fun

18 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 12:39Техно

Смартфоны получат 100-мегапиксельные фотокамеры в этом году

Вчера, 12:28Шоу-бизнес

Каникулы в Италии: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали романтические снимки с отдыха

Вчера, 11:46Food

С черникой и лимоном: рецепт вкусного печенья к чаю

Вчера, 10:21Шоу-бизнес

Ксения Собчак назвала причину расставания с Максимом Виторганом

Вчера, 10:12Fun

День святого Патрика 2019: история и традиции праздника

Вчера, 09:35Техно

Серверы популярной игры Counter-Strike заражены вирусами

Вчера, 07:00Food

"МастерШеф. Профессионалы": стало известно, кто первым покинул шоу

Вчера, 06:39Шоу-бизнес

"Поверить нет никаких сил": реакция коллег на смерть Юлии Началовой в соцсети

Вчера, 06:30Wellness

Шесть натуральных средств для детоксикации организма

16 мартаШоу-бизнес

Главное за неделю: Снежана Бабкина беременна, а Вера Брежнева сделала скандальное заявление

16 мартаШоу-бизнес

Сергей Притула раскрыл шокирующие подробности Нацотбора 2019

16 мартаТехно

На зависть Apple: Samsung готовит смартфон мечты

16 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 9": подробности второго выпуска

Новости партнеров

Умерла Юлия Началова
Умерла Юлия Началова
Ушла из жизни российская поп-дива Юлия Началова
Ушла из жизни российская поп-дива Юлия Началова
Какие джинсы станут популярнее, чем скинни, момс и бойфренды
Какие джинсы станут популярнее, чем скинни, момс и бойфренды
СМИ: у Юлии Началовой открылось сильное кровотечение
СМИ: у Юлии Началовой открылось сильное кровотечение
В России умерла известная певица Юлия Началова
В России умерла известная певица Юлия Началова
​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости
​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка