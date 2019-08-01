СМИ: "Король Лев" заработал в прокате миллиард долларов

Фильм стал самой ожидаемой картиной лета 2019

Кадр из фильма "Король Лев" Фото: пресс-служба

Новый фильм режиссера Джона Фавро "Король Лев", о подробностях съемок которого мы писали ранее, собрал в мировом прокате миллиард долларов сборов. Стоит отметить, что эта картина является для киностудии Disney четвертой по счету с таким показателем заработка, пишет CNN.

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"Студия Disney объявила, что фотореалистичный ремейк мультфильма 1994 года достигнет $1 млрд в мировом прокате во вторник, в 19-й день его выхода", – говорится в сообщении.

Известно, что до "Короля Льва" такого показатели достигли три других фильма киностудии – "Алладин", "Капитан Марвел" и "Мстители: Финал".

Отметим, что оригинальная версия мультфильма "Король Лев" студии Disney, вышла в 1994 году и произвела фурор в мире кино.

Напомним, ранее киностудия Walt Disney Studios опубликовала сник-пик (нарезку кадров – ред.) анимационной картины "Король Лев" режиссера Джона Фавро. Ролик появился на YouTubeканале компании.

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