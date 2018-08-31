СМИ: Кукла Чаки станет электронным маньяком-убийцей

В новой версии фильма будет изменен ключевой элемент всей серии – причина появления куклы-убийцы Чаки

Кадр из фильма "Детские игры"

Любители ужастиков ликуют: кинокомпания MGM начала работать над ремейком популярного в 1980-х хоррора "Детские игры" с убийственной куклой Чаки. Однако, как сообщает издание Comic Book со ссылкой на свои источники, в новой версии фильма будет изменен ключевой элемент всей серии – причина появления куклы-убийцы Чаки.

Оказывается, что смертельно опасная метаморфоза произойдет с безобидной куклой не в результате того, что в нее вселится душа маньяка, а из-за критического сбоя в программном обеспечении. Выходит, что программный код высокотехнологичной игрушки будет взломан, и именно поэтому она обретет сознание, получит способность учиться, и в ней пробудится жажда насилия. Эта информация пока не подтверждена на официальном уровне, но не бывает дыма без огня.

Отметим и то, что ранее стало известно, что MGM предложила сыграть одну из главных ролей популярной голливудской актрисе Лив Тайлер. В случае согласия ей предстоит исполнить роль мамы мальчика, которому и подарили куклу. Сроки работ над этим проектом и его возможный прокатный график пока не уточнялись.

Напомним, недавно критики портала Vulture составили список лучших фильмов ужасов, которые вышли в первой половине 2018 года.