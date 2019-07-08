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СМИ: легендарную "Маску" могут переснять с женщиной в главной роли

На примете уже даже есть одна актриса. которая может сыграть главную роль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:15
Кадр из фильма "Маска"
Кадр из фильма "Маска"
Фото: YouTube

Культовая комедия "Маска", которая в этом году празднует 25-летие со дня премьеры может вновь выйти на экраны, только в виде новой перезагрузки. Создатель оригинала, в котором сыграл Джим Керри, выразил огромное желание увидеть новую версию фильма – уже с женщиной, а не с мужчиной, в главной роли.

Смотрите видео о том, что Джим Керри появился на публике с новой девушкой:

Исполнительный продюсер, сценарист и режиссер Майк Ричардсон в интервью Forbes решил высказаться по поводу потенциального ремейка "Маски". Именно он был в свое время ответственным за создание культовой комедии с Джимом Керри – Ричардсон является основателем выпускающей комиксы компании Dark House Comics, по чьему комиксу и была снята "Маска".

Он отметил, что хотел бы увидеть "женский" ремейк "Маски" и, более того, у него уже есть "подходящая" актриса на главную роль – хотя имя называть отказался.

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"У меня есть кое-кто на примете, но имен я называть не буду. Эту конкретную актрису потребуется очень долго убеждать, но мы посмотрим. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. У нас есть кое-какие идеи", - сообщил Ричардсон.

Напомним,  изначально теперь уже культовая комедия "Маска" должна была быть фильмом ужасов наподобие "Кошмара на улице Вязов". Однако режиссер Чак Рассел отстоял свое видение истории. 

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комиксы маска комедия Джим Керри
Источник: Сегодня
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