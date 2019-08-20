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СМИ: Райан Гослинг сыграет в фильме "Тор: Любовь и Гром"

Актер может сыграть самого сильного злодея

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:13
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Фото: Getty Images

Как известно, Тайка Вайтити возвращается в кресло режиссера в следующем кинокомиксе о боге грома Торе. Актер Крис Хемсворт также вернется к образу Тора. Однако появились и некоторые инсайдерские детали грядущего блокбастера.

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Оказывается, что в четвертом фильме может сыграть Райан Гослинг. Канадский актер может сыграть одного из злодеев, а именно Магога — огромного монстра, который является одним из самых сильных существ во вселенной Marvel. Он обладает силой и долговечностью, намного превосходящей Тора; способен манипулировать теплом, пламенем или ударной силой; способен к молекулярной манипуляции, левитации. Это опытный воин и фехтовальщик, который обладает большим интеллектом и обширными знаниями древней и тайной мудрости.

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В последний раз Магог появился на страницах комиксов, когда Тором была Джейн Фостер. По слухам, в фильме также будут и другие злодеи – Чаровница и Горр – убийца богов. Об этом сообщает Just Jared. По информации издания, режиссер фильма Тайка Вайтити провел встречу с актером, чтобы обсудить его возможное участие в проекте.

Напомним, американская актриса Натали Портман возвращается в киновселенную Marvel. На фестивале Comic Con, который проходит в Сан-Диего, стало известно, что звезда Черного Лебедя" сыграет женскую версию Тора.

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