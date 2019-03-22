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СМИ: Звезда "Хоббита" сыграет первого супергероя-гея в киновселенной Marvel

Актер является открытым геем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:40
Люк Эванс может сыграть супергероя-гея
Люк Эванс может сыграть супергероя-гея
Фото: instagram.com/thereallukeevans

Не давно во вселенной Marvel появился первый ЛГБТ-герой. Более того, президент Marvel Studios Кевин Файги заявлял ранее изданию The Playlist, что зрители готовы к первому супергерою-гею в кинокомиксах и уже ходят слухи о том, что студия собирается показать такого героя в будущем фильме "Вечные". Даже известно, что ищет на его роль актера-гея. По слухам, им может стать звезда "Хоббита" и "Красавицы и чудовища" Люк Эванс, который, к слову, является открытым геем.

Также Кевин Файги рассказал, что зрители в будущем увидят двух героев с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Одного из персонажей они уже знают, а другой появится в будущем фильме.

Пока многие подозревают, что лесбиянкой может оказаться Валькирия из фильма "Тор: Рагнарек" или Капитан Марвел, а вот геем – Геркулес, на роль которого и рассматривают Эванса. В комиксах, в одной из альтернативных вселенных, этот герой был открытым геем и, более того, состоял в отношениях с Росомахой. 

Напомним, студия Marvel готовит крутой блокбастер о  женщине-супергероине – Черной Вдове. Британская актриса Флоренс Пью ведет переговоры по поводу ключевой роли в сольном супергеройском экшене "Черная вдова".

Также появились и новости о новом проекте студии Marvel. Дело в том, что наконец-то нашли режиссера будущего кинокомикса "Шанг-Чи" – фильма об азиатском мастере кунг-фу – человеке со сверхспособностями. Постановкой проекта займется Дестин Дэниэл Креттон ("Стеклянный замок", "Короткий срок 12")

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Геркулес marvel люк эванс
Источник: Сегодня
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