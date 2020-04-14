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Смотрите громкую премьеру фильма "Віддана" на OLL.TV

Украинская романтично-фантазийная лента доступна онлайн

14 апреля на платформе OLL.TV состоялась премьера романтично-фантазийной ленты "Віддана" режиссера Кристины Сиволап. Фильм, снятый по мотивам бестселлера Софии Андрухович "Феликс Австрия", расскажет историю необычных взаимоотношений двух девушек, которые росли в одном доме. В этом материале рассказываем, почему стоит посмотреть фильм "Віддана".

Кадр из фильма "Віддана" Фото: Скриншот из видео

О чем фильм

Сюжет: действие фильма происходят спустя 25 лет после того рокового дня, когда пожар унес жизнь любимой жены профессора Ангера. Тогда из огня ему удалось спасти двух девочек: собственную дочь Аделю и дочь прислуги – Стефанию. Девушки остались неразлучны даже после того, как Аделя вышла замуж за талантливого скульптора. Стефа ведет хозяйство в ее доме и увлекается кулинарией. Они до сих пор не понимают, кем являются друг для друга: подругами, сестрами, а может госпожой и прислугой? Любовь и ревность, привязанность и зависть стирают тонкую грань меду вымыслом и действительностью.

Интересные факты о фильме

Изначально фильм планировался как совместный украинско-польский проект, а режиссером должен был стать поляк Петр Домалевский. Однако позже картиной занялась Кристина Сиволап, а в заявке производителя на патриотический питчинг в Минкульт в 2018 году страной производителя была указана только Украина.

Производителем художественного полнометражного фильма "Верная" стала киностудия Film.UA, которая приобрела права на экранизацию романа-первоисточника Софии Андрухович в январе 2017 года.

В марте 2019, за месяц до начала съемок, стало известно, что фильм будет иметь отличительное от книги название "Верная".

Для фильма было собрано более 300 разнообразных образов жителей конца XIX и начала ХХ веков, что в общем количестве составило более 1000 костюмов.

Официальный трейлер – "Віддана"

Главные роли в "Відданой" исполнили Марианна Янушевич, Олеся Романова и Роман Луцкий. В одной сцене также снялась прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар.

Смотреть онлайн-премьеру фильма "Віддана" вы сможете на OLL.TV с 14 апреля.

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