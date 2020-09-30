Сногсшибательной Монике Беллуччи – 56! Самое интересное о жизни итальянской кинозвезды

Одна из самых красивых женщин мира уже много лет приковывает к себе внимание

Сегодня, 30 сентября, отмечает свой день рождения итальянская актриса и модель, дважды обладательница "Золотого глобуса" и эталон женственности – Моника Беллуччи. В это непросто поверить, но актрисе исполняется 56 лет.

Какой фильм стал поворотным в ее карьере, почему Моника не стала юристом и какие секреты красоты у итальянской кинозвезды – Сегодня.Lifestyle раскрывают самые интересные факты из ее биографии.

Напомним, ранее Моника Беллуччи с легендарными стрелками украсила обложку глянца.

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