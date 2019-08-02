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Снова в деле: появились тизеры нового сезона сериала "Мистер Мерседес"

Новый сезон будет основан на финальной части детективной трилогии "Пост сдал"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
Кадр из сериала "Мистер Мерседес"
Кадр из сериала "Мистер Мерседес"
Фото: YouTube

Популярный сериал "Мистер Мерседес", который продлен на третий сезон, снова завоевывает сердца зрителей. Так, в сети появились несколько новых роликов третьего сезона сериала, основанного по роману Стивена Кинга.

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Отметим, что новый сезон будет основан на финальной части детективной трилогии, посвященной детективу Биллу Ходжесу, которую писатель назвал "Пост сдал".

По сюжету убийца из "Мистера Мерседеса" Брейди Хартсфилд все еще находится в клинике с тяжелой травмой головного мозга в вегетативном состоянии.

Ходжес, возглавляющий детективное агентство, берется за расследование обстоятельств самоубийства и оказывается втянут в опасный заговор, который угрожает не только ему, но и всем близким. Все указывает на то, что Брейди вернулся и жаждет мести.

Премьера состоится 10 сентября на AT&T Audience Network.

Напомним, второй сезон сериала "Мистер Мерседес" вышел в августе 2018 года. Отметим, что это не единственное произведение Стивена Кинга, которое экранизировали. Стриминговая компания Netflix заявила о том, что снимет фильм по книге "В высокой траве" Стивена Кинга и его сына Джо Хилла .

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Источник: Сегодня
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