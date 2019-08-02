Снова в деле: появились тизеры нового сезона сериала "Мистер Мерседес"
Новый сезон будет основан на финальной части детективной трилогии "Пост сдал"
Популярный сериал "Мистер Мерседес", который продлен на третий сезон, снова завоевывает сердца зрителей. Так, в сети появились несколько новых роликов третьего сезона сериала, основанного по роману Стивена Кинга.
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Отметим, что новый сезон будет основан на финальной части детективной трилогии, посвященной детективу Биллу Ходжесу, которую писатель назвал "Пост сдал".
По сюжету убийца из "Мистера Мерседеса" Брейди Хартсфилд все еще находится в клинике с тяжелой травмой головного мозга в вегетативном состоянии.
Ходжес, возглавляющий детективное агентство, берется за расследование обстоятельств самоубийства и оказывается втянут в опасный заговор, который угрожает не только ему, но и всем близким. Все указывает на то, что Брейди вернулся и жаждет мести.
Премьера состоится 10 сентября на AT&T Audience Network.
Напомним, второй сезон сериала "Мистер Мерседес" вышел в августе 2018 года. Отметим, что это не единственное произведение Стивена Кинга, которое экранизировали. Стриминговая компания Netflix заявила о том, что снимет фильм по книге "В высокой траве" Стивена Кинга и его сына Джо Хилла .
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