Снова в лето: MONATIK презентовал новый клип "Каждый раз"

Съемки клипа проходили на Кубе

MONATIK Фото: пресс-служба

Мультиартист MONATIK, который поздравил украинцев с Днем Независимости, презентовал новый клип на песню "Каждый раз".

Смотрите видео о том, как Надя Дорофеева и MONATIK станцевали вместе в новом клипе:

Создатель фирменного музыкального ритма MONATIK презентовал видео "Каждый раз", которое возвращает в лето. Съемки нового видео на сингл из третьего сольного альбома "LOVE IT ритм" проходили на Кубе – острове Свободы, что как нельзя лучше отражает смысл песни. В новом клипе певца можно увидеть легендарный кубинский особняк Josie Alonso House, в котором проходили съемки Рианны для Vanity Fair, сгоревший театр, который является местной достопримечательностью, знаменитую набережную Малекон в Гаване с ее колоритными видами, а также Свободу – неподдельную, чистую, танцевальную, кубинскую свободу.

MONATIK Фото: пресс-служба

О новой видеоработе MONATIK начали говорить еще задолго до ее выхода. Это и неудивительно, ведь "Каждый раз" поражает выбором живописной локации для съемки – потрясающей Кубой. Именно эта альма-матер танцев, которая воссоздавалась режиссерами, писателями и живописцами всех времен, стала полотном для десятой, юбилейной работы команды MONATIK – Муиньо-Стульников-Кузьменко.

"Эта видеоработа как раз о том, что мы пытаемся отыскать и приобрести: о свободе. Свободе мышления, движения, свободе выбора. Неважно, что снаружи: развалины, трещины, трущобы, роскошь или лоск. Важно — что внутри. У мечты есть два вида: неправильная, и та, что сбывается. Чтобы понять, какая из них ваша, нужно постараться приобрести свободу, двигаться к ней. Не полагаясь и не опираясь ни на что, кроме себя, своих желаний и, разве что, своей трости. И, вполне возможно, ты приобретешь гораздо больше", – прокомментировал MONATIK.

Танцы в клипах MONATIK — отличительная черта артиста, так как они пропитаны особой динамикой и самобытностью. Релиз каждой последующей работы — это определенная, заданная им самим, вершина искусства. На этот раз артист продемонстрировал оригинальную хореографию с тростью (культовым символом Кубы), кадры которого сменяются зажигательными кубинскими танцами.

Напомним, что 17 мая вышел новый долгожданный альбом MONATIK – "LOVE IT ритм".

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