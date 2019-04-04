Со студентами на "ты": телеведущий Сергей Зенин посетил университет имени В. Н. Каразина в Харькове

Студенты знания и наставления от успешного телеведущего и шоумена

Сергей Зенин Фото: пресс-служба канала "Украина"

Ведущий информационно-развлекательного шоу на канале "Украина" "Ранок з Україною", Сергей Зенин посетил студенческую столицу – город Харьков, с познавательным мастер-классом. Мероприятие проходило в стенах национального университета имени В. Н. Каразина.

Сергей Зенин Фото: пресс-служба канала "Украина"

Полный зал студентов различных факультетов и специальностей собрался, чтобы получить знания и наставления от успешного телеведущего и шоумена.

Во время мастер-класса Сергей Зенин рассказал о правильных эмоциональных настройках для точной работы в кадре, поделился собственным опытом и объективно оценил преимущества и недостатки работы в медиа. Спикер дал ценные советы будущим телевизионщикам, как побороть все препятствия на профессиональном пути.

"Было очень приятно поделиться своим опытом со студентами. Поскольку их профессиональная жизнь еще впереди, я пытался донести ту информацию, которая поможет им быть готовыми к определенным специфических нюансам этой работы. Надеюсь, моя лекция оставила хороший след в их светлых головах! Они в свою очередь – зарядили меня невероятным позитивом, за что я им искренне благодарен!", – отметил ведущий канала "Украина" Сергей Зенин.

Также ведущий инициировал конкурс креативных вопросов, после которого студенты проявили свою активность и "засыпали" ведущего вопросами различного характера. В частности, молодежь больше всего интересовалась тем, как начался профессиональный путь Сергея, где он черпает вдохновение и каким он видит медийное будущее Украины. В результате ведущий определил троих победителей и порадовал их специальными подарками от телеканала "Украина".

Сергей Зенин Фото: пресс-служба канала "Украина"

"Мастер-класс Сергея Зенина был ярким шоу в формате лекции-перформанса. Сергей не просто овладел аудиторией, он буквально очаровал студентов своей уникальной манерой презентации, где соединились открытость и самоирония, жизненный опыт и полезные советы, положительная энергия и эрудиция, безумный темпоритм и блестящее чувство юмора", – поделилась впечатлениями профессор, заведующая кафедрой медиакоммуникаций ХНУ имени В. Н. Каразина Лидия Стародубцева.

В завершение встречи студенты имели возможность лично пообщаться с Сергеем и сделать совместные фото.

Напомним, ведущий новостей "Сегодня" на канале "Украина" Максим Сикора пришел на встречу к студентам Киевского национального университета культуры и искусств. Для будущих тележурналистов он провел мотивирующий мастер-класс на тему "Профессия журналист: как начать успешную карьеру".

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