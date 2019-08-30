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Содеберг в своем стиле: вышел крутой трейлер фильма "Прачечная" с Мерил Стрип и Гэри Олдменом

В основу картины легло расследование скандала с Панамскими документами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:10
Кадр из фильма "Прачечная"
Кадр из фильма "Прачечная"
Фото: YouTube

В Италии стартовал 76-й Венецианский кинофестиваль, на котором покажут много сочных и ярких кинокартин. Среди таких оказался и фильм Стивена Содеберга "Прачечная". И в сети наконец-то вышел первый трейлер киноленты, которая рассказывает о расследовании скандала с панамскими документами. Премьера фильма состоится на Венецианском кинофестивале.

Смотрите также видео о том, как прошел кинофестиваль в Одессе:

Стивен Содеберг выбрал тему нового фильма не случайно – расследование скандала с Панамскими документами. Подобный прием он уже применял в своем успешном фильме "Тринадцать друзей Оушена".

В новой картине, актеры Гэри Олдмен и Антонио Бандерас играют юристов Юргена Моссака и Рамона Фонсеку, чья фирма из Панамы управляет оффшором, который позволяет богатым богатеть, а бедным нищать. Одной из таких людей стала героиня Мерил Стрип, фиктивная вдова. Ее расследование мошенничества в сфере страхования привело к раскрытию сделок фирмы и их связей с богатыми и влиятельными людьми.

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Кроме них в фильме играют такие актеры как Шэрон Стоун, Дэвид Швиммер, Джеймс Кромвелл и др.

Напомним, недавно в сети появился дебютный тизер фильма "Tenet" Кристофера Нолана.

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