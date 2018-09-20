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Солист группы Rammstein посетит Киев

Музыкант даст сольный концерт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:16
Тилль Линдеманн. Фото: Getty
Тилль Линдеманн. Фото: Getty

Солист культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, которого многие считают вероятным отцом второго ребенка Светланы Лободы, посетит Киев. Об это сообщает сайт concert.ua.

Отмечается, что Тилль Линдеманн выступит с сольным концертом в рамках своего проекта Lindemann 1 декабря 2018 года на концертной площадке Atlas в Киеве.

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Эксклюзивный концерт пройдет в рамках книжно-музыкального тура исполнителя по странам Восточной Европы. Линдеманн также представит свой поэтический сборник Messer.

Напомним, в столице Украины фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн был замечен на Почтовой площади в Киеве 28 июня, в День Конституции. Об этом сообщил в Facebook активист Виталий Белецкий. Музыкант посетил активистов, которые требуют разорвать договор с застройщиком торгового центра и создать на Почтовой площади музей, посвященный найденным здесь старинным артефактам.

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концерт Rammstein Тилль Линдеманн
Источник: "Сегодня"
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