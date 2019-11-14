"Соник в кино": появился трейлер с обновленным внешним видом персонажа

Главного героя немного видоизменили из-за недовольства фанатов

"Соник в кино" Фото: YouTube

Компания Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма "Соник в кино". Как известно, персонажа немного видоизменили из-за недовольства потенциальных зрителей – фанаты были недовольны видом героя в первом трейлере, который вышел еще весной.

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Для переработки внешнего вида главного героя пришлось поменять дату премьеры с 7 ноября 2019 года на 14 февраля 2020 года.

Режиссером "Соник в кино" выступил Джефф Фаулер. В ленте также снялись Джеймс Марсден, Нил МакДонаф и Тика Самптер.

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"Соник в кино" – полнометражный фильм от Paramount Pictures об одном из самых известных персонажей игр SEGA. Первый анонс картины состоялся в 2014 году.

Напомним, что фильм сценариста и режиссера Джейсона Райтмана получил официальное название — Ghostbusters: Afterlife ("Охотники за привидениями: Жизнь после смерти"). О сюжете известно лишь то, что Кэрри Кун сыграет мать-одиночку с двумя детьми, которой придется столкнуться с привидениями.

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