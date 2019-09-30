Sony Pictures снимет спин-офф "Человека-паука" о Мадам Паутине

Героиня впервые появилась в историях о Питере Паркере в 1980-х годах

Спин-офф "Человека-паука" Фото: YouTube

Студия Sony уже начала разрабатывать еще один спин-офф "Человека-паука". На этот раз зрители увидят сольник о героине по имени Мадам Паутина, сообщает Collider.

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В комиксах Marvel Мадам Паутина – это Кассандра Уэбб, которая впервые появилась в историях о Питере Паркере в 1980-х годах. Она – положительный персонаж и примыкает к соратникам Спайдермена. Мадам Паутина – оракул, способная не только предсказывать, но также проникать в чужие мысли. Кассандра полностью слепа и практически полностью парализована, то есть прикована к системе жизнеобеспечения, многочисленные трубочки и проводки которой похожи на паутину.

Сценаристами стали Мэтт Сазама и Берк Шарплесс, на счету которых пеплум "Боги Египта" и фантастический экшен "Могучие рейнджеры". Сроки производства пока не называются, так как у проекта нет ни режиссера, ни исполнительницы главной роли.

Напомним, что студия Marvel, которая принадлежит корпорации Disney, ранее не смогла достичь соглашения с обладающей правами на Человека-паука компанией Sony Pictures. СМИ писали, что Disney предложили делить финансирование и прибыль от фильмов о нем пополам, но Sony отвергла это предложение, пожелав сохранить за собой право на львиную долю прибыли от франшизы. Но все улажено и студия анонсировала третью часть серии "Человек-паук: Возвращение домой" с Томом Холландом.

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