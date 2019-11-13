Sonya Kay перекрыла улицы Киева ради прогулки на яхте в новом клипе "Ходим"

Автором слов и музыки выступил Артем Пивоваров

Sonya Kay Фото: пресс-служба

Трендсеттер новой украинской музыки – Sonya Kay, которая ранее сломала обе руки в Испании, представила свежее видео на новую песню "Ходим". Автором слов и музыки выступил Артем Пивоваров, а над аранжировкой работали электронный дуэт Ost&Meyer.

Смотрите видео, как Sonya Kay провела свободное время:

Съемки видео проходили в Киеве, где певица вместе со съемочной командой устроили настоящий Форсаж – экстремальный дорожный боевик с перекрытием улиц, сопровождением патрульных машин и драйвовыми гонками.

Sonya Kay Фото: пресс-служба

Режиссерами клипа выступили Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак, которые в свое время сотрудничали с Олей Поляковой, группой "Антитела", TamerlanAlena и многие другие. Клип "Ходим" станет уже второй совместной работой Sonya Kay и режиссеров. А стильные и одновременно провокационные образы создавала Аиша Милевская.

"Обожаю экстрим, который постоянно происходит со мной на съемочной площадке. На этот раз мы ездили в лимузине по воде, а в яхте гоняли по улицам Киева, с десятью патрульными машинами и перекрытием улиц. Мы почти стали героями местных хроник. Только ленивый нас не снимал на телефон. Удивительно, что мы еще не попали на первые полосы новостей как злостные нарушители порядка. Шучу. Мы очень надеемся, что нашим зрителям понравятся и наша новая песня, немножко эротические образы, и сам клип с неожиданным сюжетом", – поделилась Sonya Kay.

Напомним, ранее племянница Софии Ротару Sonya Kay рассказала о том, как получила травмы рук во время отпуска в Италии.

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