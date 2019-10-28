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Создатель "Чернобыля" напишет сценарий новых "Пиратов Карибского моря"

Также над сюжетом будет трудиться ветеран "пиратской" серии Тед Эллиот

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:29
Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"
Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"
Фото: YouTube

Многострадальная франшиза "Пираты Карибского моря", похоже, выходит на какой-то определенный уровень. Хоть ранее и сообщалось, что новый фильм будет без капитана Джека Воробья – Джонни Деппа, все же картина может получиться весьма неплохая.

Кстати, узнайте, почему Джонни Депп не вылазит из скандалов:

А все дело в том, что компания Disney пригласила автора нашумевшего сериала "Чернобыль" Крэйга Мазина заняться сценарием перезапуска фэнтезийной франшизы, сообщает THR.

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Вместе с ним над сюжетом будет трудиться ветеран "пиратской" серии Тед Эллиот. Отметим, что помимо "Чернобыля", портфолио Мазина в основном состоит из незамысловатых комедий вроде "Без чувств", 3-й и 4-й частей "Очень страшного кино", второго "Мальчишника" и т.п.

Напомним, ранее в сети опубликовали видео, в котором показан процесс создания визуальных эффектов для последней части "Пиратов Карибского моря". Ролик был опубликован на YouTube-канале mpcvfx.

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кино Джонни Депп Чернобыль Disney Пираты Карибского моря Крэйг Мазин
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