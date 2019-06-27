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Создатель "Игры престолов" восхитился сериалом "Чернобыль": подробности

Писатель считает, что сериал должен получить много статуэток премии "Эмми"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:45
Сериал "Чернобыль" 4 серия когда и где смотреть
Сериал "Чернобыль" 4 серия когда и где смотреть
Фото: HBO

Известный американский писатель, "отец" "Игры престолов" Джордж Мартин поделился своими впечатлениями от последней работы канала HBO – мини-сериала "Чернобыль". По словам писателя, такая кинокартина, как "Чернобыль", в съемках которого была задействована военная авиация ВСУ, заслуживает целого грузовика статуэток "Эмми". Об этом он написал в своем Twitter. 

Смотрите видео о том, как сериал "Чернобыль" спровоцировал наплыв иностранных туристов в зону отчуждения:

"Страшно, увлекательно, неистово. Если этот сериал не выиграет целый грузовик статуэток премии "Эмми", то это означает, что в Голливуде нет справедливости. Особый поклон талантливому Джареду Харрису за его потрясающую игру", – отметил Джордж Мартин.

Сценарист сериала Крейг Мезин оставил короткий комментарий под постом писателя: "Спасибо, сэр!"

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Отметим, что сериал "Чернобыль" от HBO состоит из пяти эпизодов. Режиссером проекта стал швед Юхан Ренко, известный такими работами, как "Викинги", "Ходячие мертвецы" и "Во все тяжкие", а также клипами для Мадонны и Рианны. Главные роли в сериале исполняют номинант премии "Эмми" Джаред Харрис ("Корона", "Безумцы"), Стеллан Скарсгорд ("Меланхолия", "Умница Уилл Хантинг") и номинант "Оскара" Эмили Уотсон ("Хилари и Джеки", "Рассекая волны"). Автором сценария и исполнительным продюсером "Чернобыля" выступил Крейг Мейзин ("Белоснежка и охотник 2").

Напомним, сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом в истории.

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сериал Чернобыль HBO Джордж Мартин
Источник: Сегодня
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