Создатель "Тора 2" снимется у режиссера "Стражей галактики"

Режиссер выступит в качестве актера

Кадр из фильма "Отряд самоубийц" Фото: YouTube

Как известно, создатель "Стражей галактики" Джеймс Ганн сейчас весь в работе над новым "Отрядом самоубийц". Хоть в новом фильме больше не появится Уилл Смит, но в картине будет много неожиданных актеров. Так, в фильме снимется постановщик фильма "Тор: Рагнарек" Тайка Вайтити, сообщил Deadline.

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Отмечается, что в кадре новозеландский режиссер появлялся и раньше (в собственной комедии "Реальные упыри").

Впрочем, пока нет никакой информации о том, какую роль он будет исполнять. Известно лишь, что Вайтити присоединился к таким звездам, как Марго Робби, Виола Дэвис, Юэль Киннаман, Джай Кортни, Идрис Эльба, Натан Филлион и др.

Ганн лично написал сценарий и надеется начать съемки в сентябре. Новый "Отряд самоубийц" будет сиквелом и одновременно перезагрузкой оригинала 2016 года выпуска. Его релиз намечен на 6 августа 2021 года.

Напомним, ранее уже сообщалось, что съемки "Отряда самоубийц 2" задерживаются из-за занятости Уилла Смита. А вот популярная актриса Марго Робби пока намерена снять спин-офф про Харли Квинн и ее "женскую команду". И актриса поделилась новыми подробностями грядущего проекта.

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