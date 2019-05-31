Создателей сериала "Чернобыль" обвинили в плагиате: реакция киношников
Сценарист проекта заявил, что все показанное в сериале – исключительно их идеи
На днях телеканал HBO опубликовал трейлер 5 серии мини-сериала "Чернобыль". Вокруг телешоу уже успел разгореться скандал. Дело в том, что после выхода 4 серии "Чернобыля" зрители заметили совпадения в сценарии с сюжетом пьесы украинско-немецкого драматурга Павла Арье. Журналист издания The Village на своей странице в Twitter тут же обратился к создателям сериала с конкретными вопросами относительно плагиата.
Вероника Кастро снимается в телесериале:
Однако, киношники не стали игнорировать эти обвинения и один из создателей сериала "Чернобыль" ответил на это. Сценарист Крейг Мезин заявил, что никогда не слышал о творчестве Павла Арье и вдохновился картиной из другого произведения.
"Я никогда не читал произведений и не видел постановок Павла Арье, не слышал я и о "Бабе Присе". На эту сцену меня вдохновил момент, описанный в "Голосах Чернобыля" (книга Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва: хроника будущего" – ред.), в котором женщина продолжает доить корову, а солдат – выливать молоко. Впрочем, ее речь – исключительно моя", – ответил Кейг Мезин.
Напомним, мини-сериал "Чернобыль" возглавил рейтинг сериалов всех времен, получивших самую высокую оценку зрителей.
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