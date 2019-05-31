Создателей сериала "Чернобыль" обвинили в плагиате: реакция киношников

Сценарист проекта заявил, что все показанное в сериале – исключительно их идеи

"Чернобыль" 2019 Фото: HBO

На днях телеканал HBO опубликовал трейлер 5 серии мини-сериала "Чернобыль". Вокруг телешоу уже успел разгореться скандал. Дело в том, что после выхода 4 серии "Чернобыля" зрители заметили совпадения в сценарии с сюжетом пьесы украинско-немецкого драматурга Павла Арье. Журналист издания The Village на своей странице в Twitter тут же обратился к создателям сериала с конкретными вопросами относительно плагиата.

Вероника Кастро снимается в телесериале:

Однако, киношники не стали игнорировать эти обвинения и один из создателей сериала "Чернобыль" ответил на это. Сценарист Крейг Мезин заявил, что никогда не слышал о творчестве Павла Арье и вдохновился картиной из другого произведения.

"Я никогда не читал произведений и не видел постановок Павла Арье, не слышал я и о "Бабе Присе". На эту сцену меня вдохновил момент, описанный в "Голосах Чернобыля" (книга Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва: хроника будущего" – ред.), в котором женщина продолжает доить корову, а солдат – выливать молоко. Впрочем, ее речь – исключительно моя", – ответил Кейг Мезин.

Напомним, мини-сериал "Чернобыль" возглавил рейтинг сериалов всех времен, получивших самую высокую оценку зрителей.

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