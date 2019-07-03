Создатели "Ходячих мертвецов" выпустили последний комикс: подробности

Серия комиксов послужила основой для одноименной телевизионной адаптации

Кадр из сериала "Ходячие мертвецы" Фото: YouTube

Как известно, американский телеканал AMC запланировал продлить зомби-сериал "Ходячие мертвецы" еще на 10 лет. Теперь же выяснилось, что создатели комиксов "Ходячие мертвецы" заявили о выходе последнего, 193 номера и на этом проект будет закрыт. Об этом сообщает Digital Spy.

Почему сериалы 90-х популярны до сих пор:

Несмотря на то, что серия комиксов послужила основой для телевизионной адаптации, телешоу AMC отошло от своего первоисточника, сделав ряд изменений за девять сезонов. А потому на популярный телевизионный проект окончание серии комиксов не повлияет.

Отметим, что создателем комиксов является писатель Роберт Киркман. Сериал выходит на экраны начиная с 2003 года. По сюжету серии, главный герой Рик Граймс и его семья выжили после зомби-апокалипсиса.

Напомним, телеканал АМС обнародовал первый трейлер спин-оффа и приквела сериала "Ходячие мертвецы" под названием "Бойтесь ходячих мертвецов".

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